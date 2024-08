video suggerito

Miriam Leone al Festival di Venezia, la battuta che spiazza il marito Paolo Carullo: "Lei è un uomo fortunato" La presenza di Miriam Leone al Festival del Cinema di Venezia 2024 non passa inosservata e a sperimentare l'effetto di tanta ammirazione è il marito Paolo Carullo cui, poco dopo il red carpet, è stato chiesto: "Lei è un uomo fortunato, lo sa?".

A cura di Stefania Rocco

“Lei è un uomo fortunato, lo sa?”, è la domanda che al Festival del Cinema di Venezia 2024 si è sentito rivolgere Paolo Carullo, marito di Miriam Leone. L’attrice ed ex Miss Italia ha partecipato alla prima del film Maria di Pablo Larràin catturando l’attenzione generale grazie all’ormai noto mia di straordinaria bellezza e carisma. Accanto a lei il compagno che non fa parte del mondo dello spettacolo, pur essendo sembrato completamente a suo agio.

Lo scambio di battute con il marito di Miriam Leone

Poco dopo la sfilata dell’attrice sul tappeto rosso, Carullo e Leone si sono avvicinati alle transenne e a registrare lo scambio di battute con un interlocutore non inquadrato è stato il giornalista del Corriere Nino Luca che ha postato il video sui social. “Lei è un uomo fortunato, lo sa?”, è stata la domanda posta a Carullo che non si è scomposto e ha risposto sorridendo: “Sì, lo so”. Qualche istante dopo, è intervenuta Leone che ha aggiunto: “Anch’io sono una donna fortunata” per poi sorridere e passare oltre. La coppia, anche in quest'occasione, è apparsa particolarmente affiatata sebbene non avvezza a pettegolezzi e flash dei fotografi.

Chi è Paolo Carullo, marito di Miriam Leone

Schivo e riservato, Paolo Carullo fa pochissime concessioni all’esterno a proposito della sua vita privata e della sua carriera. Di lui si sa che è un musicista (ha fondato la band degli Apple Jack), un performer e un imprenditore lontanissimo dal mondo nel quale la moglie ha scelto di affermarsi sotto il profilo professionale. Nato il 31 agosto 1980 a Caltagirone, in provincia di Catania, Carullo ha 44 anni. Dal 2006, anno in cui si è laureato in Economia e finanza a Milano, lavora nel mondo degli affari nel ruolo di manager. Leone e Carullo si sono sposati il 18 settembre 2021 e sono genitori del piccolo Orlando.