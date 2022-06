Maurizio Costanzo chiama Mina: “Vai a Sanremo con Amadeus” Maurizio Costanzo, dalle colonne della sua rubrica su Libero “Buona tv a tutti”, prova a spingere Mina tra le braccia di Amadeus.

Maurizio Costanzo, dalle colonne della sua rubrica su Libero "Buona tv a tutti", prova a spingere Mina tra le braccia di Amadeus. Come è noto, è il grande sogno del conduttore e direttore artistico che, per la quarta volta consecutiva, avrà sulle spalle oneri e onori del Festival. Allora Maurizio Costanzo ha provato a fare da mediatore: "Mina potrebbe fare uno sforzo per esserci".

L'appello di Maurizio Costanzo su Mina

Amadeus ha diffuso, con largo anticipo, il regolamento del Festival di Sanremo 2023. Tra le prime dichiarazioni, il conduttore ha spiegato di voler provare a tutti i costi a convincere Mina a partecipare come super ospite. Ecco cosa ha detto Maurizio Costanzo, nella speranza di convincere la storica cantante.

Si riparla anche di Sanremo. Può sembrare presto, ma in un momento di guerra in Ucraina, di un futuro che ci appare incerto, Sanremo diventa un appuntamento sicuro. Fa bene, ripeto, Amadeus a parlarne ora e a sognare che Mina sia presente. Forse Mina uno sforzo potrebbe farlo per esserci.

Maurizio Costanzo applaude anche Drusilla Foer

Su Rai2, non è passato inosservato a Maurizio Costanzo il nuovo Almanacco del giorno dopo con Drusilla Foer, in onda dalle 20 circa alle 20.30. Grandi complimenti da parte del giornalista e conduttore: "Canta bene, si presenta in maniera singolare e sono convinto che, con questo Almanacco, può ottenere, via via, risultati interessanti. D’altra parte, è un programma che c’era in passato". Chissà che proprio Drusilla Foer non torni al Festival, il prossimo anno. Un passaggio anche per i grandi concerti che sono finalmente tornati: "Una considerazione che non c’entra con la tv, ma col momento che stiamo vivendo. Nel fine settimana, a Roma, si è esibito Vasco Rossi e anche Claudio Baglioni. C’è voglia di leggerezza. Grazie, perciò, a Vasco Rossi e a Claudio Baglioni che ci aiutano a ritrovarla".