Milly Carlucci chiama a Ballando con le Stelle una ex di Maurizio Costanzo Tra i papabili concorrenti di Ballando con le stelle 2023 ci sarebbe Marta Flavi, l’ex moglie di Maurizio Costanzo, che si aggiunge a Iva Zanicchi prima concorrente già confermata.

A cura di Ilaria Costabile

Iniziano i preparativi per la prossima stagione televisiva, e tra i programmi riconfermati e ormai punti fermo del palinsesto Rai, c'è Ballando con le stelle. Il cast è ancora in via di definizione, ma secondo Dagospia ci sarebbero alcuni personaggi noti che sono già stati contattati tra cui spicca il nome di una ex compagna di Maurizio Costanzo.

I primi concorrenti di Ballando con le Stelle

Secondo la testata, infatti, Milly Carlucci avrebbe chiesto a Marta Flavi di prendere parte alla prossima edizione dello show. L'ex moglie di Maurizio Costanzo, ormai da anni lontana dal piccolo schermo, sarebbe stata contattata dalla conduttrice che in queste settimane sta portando avanti i provini per preparare il cast dei concorrenti. Dagospia sarebbe in grado di anticipare la presenza dell'attrice, confermando anche quella di Iva Zanicchi che si cimenterà nel ballo. Tanti i nomi che circolano sui possibili artisti che potrebbero prendere parte a questa nuova edizione e anche sui maestri che potrebbero andar via o meno. Intanto già è stata stabilita la data di partenza, ovvero l'8 ottobre con puntata finale prevista per il 23 dicembre, una in più rispetto allo scorso anno.

Il passaggio di Raimondo Todaro ad Amici

La precedente stagione dello show danzante di Rai1 è stata segnata dall'addio improvviso di Raimondo Todaro, a poco tempo dall'inizio del programma. Il ballerino è diventato uno dei coach di "Amici", il talent show di Maria De Filippi, al quale aveva preso parte già in passato come ospite e dove, tra l'altro, lavora la sua compagna Francesca Tocca. L'addio di uno dei maestri più amati dal pubblico è stato commentato da Milly Carlucci non senza un po' di dispiacere, dal momento che la conduttrice sperava di poter avere un incontro con il maestro siciliano, ma non c'è mai stato.