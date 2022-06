Iva Zanicchi concorrente di Ballando con le stelle, la richiesta a Milly Carlucci: “Nessun rispetto” Iva Zanicchi ha annunciato che parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle. L’artista ha svelato la richiesta fatta a Milly Carlucci e ha mandato un messaggio a Selvaggia Lucarelli.

A cura di Daniela Seclì

Iva Zanicchi ha rilasciato un'intervista al programma di RaiRadio2 Grazie dei fiori. Ai microfoni di Pino Strabioli ha annunciato la prossima tappa della sua luminosa carriera. L'artista farà parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci tornerà in autunno come sempre su Rai1.

Perché ha scelto di partecipare a Ballando con le stelle 2022

Iva Zanicchi ha svelato a Pino Strabioli che sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2022: "Lo sai che io sono una chiacchierona. Ti posso dire cosa farò questo autunno? Io andrò a Ballando con le stelle, perché l'ho voluto, io adoro ballare". Quindi ha aggiunto di avere fatto una richiesta ben precisa alla conduttrice Milly Carlucci. L'ha invitata a non avere alcun pregiudizio nei suoi confronti perché è pronta a mettersi completamente alla prova:

"Se poi Milly dovesse cambiare idea, chi se ne frega. No dai, figurati, non cambierà idea. Ho detto a Milly che non deve avere nessun rispetto. Io mi esibirò anche nel rock and roll".

Il messaggio per Selvaggia Lucarelli: "Non esagerare"

Pino Strabioli l'ha stuzzicata prospettandole i confronti che avrà con i giurati del programma del sabato sera di Rai1: "Ti dovrai difendere da Mariotto, dalla Lucarelli e da Canino". Iva Zanicchi, tuttavia, ha dimostrato di non avere alcun timore dei giudizi severi della giuria di Ballando con le stelle. La cantante ha anche approfittato dell'intervista, per chiedere a Selvaggia Lucarelli di non esagerare:

Leggi anche Raimondo Todaro non esclude il bis ad Amici, Milly Carlucci è acqua passata

"Certo, ognuno ha un ruolo. Entro certi limiti. Io ho fatto televisione per tanto tempo. La signora Lucarelli deve fare un po' di attenzione. Io lo capisco che il suo ruolo è quello, ma non deve esagerare, che poi se mi innervosisco sai com'è no?".

Ovviamente il suo tono era ironico. Non resta che attendere la prossima edizione di Ballando con le stelle per scoprire come se la caverà.