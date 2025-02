video suggerito

Marcella Bella spegne le polemiche su Sanremo: "Solo uomini in Top 5? Un caso, non scomoderei il femminismo" Intervenuta su Rai Radio 2, Marcella Bella ha detto la sua sulle polemiche emerse sulla cinquina finale solo uomini a Sanremo 2025: "Semplicemente magari chi ha votato ha preferito altre canzoni". E sulla dubbia partecipazione di Olly all'Eurovision: "Io sarei stata perfetta".

A cura di Sara Leombruno

Reduce dall'esperienza a Sanremo 2025, Marcella Bella è intervenuta nel programma di Serena Bortone su Rai Radio 2, "5 in condotta" e ha detto la sua rispetto ad alcune delle polemiche che hanno succeduto il Festival. Dalla presenza dubbia di Olly all'Eurovision, al fatto che le prime cinque posizioni siano state occupati da soli uomini.

Le parole di Marcella Bella su Sanremo 2025

Marcella Bella è certa: se Olly non dovesse partecipare all’Eurovision Song Contest, sarebbe lei la candidata ideale: "Chi mi piacerebbe vedere su quel palco? Non ho dubbi, me stessa. Forte, tosta e indipendente", ha commentato la cantante, intervenuta in radio. La sua partecipazione è impossibile, visto l'ultimo posto in gara con Pelle Diamante. Sulla canzone ‘Espresso Macchiato‘ del rapper Tommy Cash scelta dell’Estonia per partecipare alla competizione, che gioca sugli stereotipi dell’Italia:

È una stupidaggine, all’estero sono sempre convinti che noi siamo tutto spaghetti e mandolino, ma ormai ci conoscono bene anche in America, sanno che la nostra moda è unica, come la nostra musica, e il design. Gli italiani sono conosciuti anche per le cose bellissime che fanno (…) Quindi io non mi preoccuperei più di tanto, se no gli si fa solo pubblicità, tanto basta vederlo e sentirlo, è terribile. Ma io non do i voti, già me ne hanno dati così tanti a Sanremo, lì sono tutti i professori.

Le polemiche sulla Top 5 solo uomini

Marcella Bella si è anche espressa sulle polemiche sulla Top 5 solo uomini, dilagate anche le dichiarazioni di Giorgia sulla questione. Sulla mancata presenza di voci femminili nella cinquina finale ha detto: "Non starei a scomodare femminismo o maschilismo. Semplicemente magari chi ha votato ha preferito altre canzoni. Del resto, lo scorso anno sul podio c’erano Angelina Mango e Annalisa".