Marcella Bella: "A Sanremo non ho amici. La maggior parte dei cantanti in gara non li conosco" La cantante, che torna in gara a Sanremo a 18 anni dall'ultima partecipazione, ha parlato a La Vita in Diretta del suo rapporto con il festival e con gli artisti in gara.

A cura di Andrea Parrella

Al Festival di Sanremo 2025 ci sarà anche Marcella Bella, che torna in gara a 18 anni dall'ultima partecipazione. L'artista è in gara per la nona volta, questa volta in veste da cantautrice e con una canzone che, per la prima volta a Sanremo, non è scritta dal fratello Gianni Bella. Il rapporto con Sanremo. La cantante ha parlato del suo rapporto con Sanremo in un'intervista a La Vita in Diretta: "A Sanremo non ho amici. I miei colleghi del Festival di Sanremo? La maggior parte non li conosco, devo proprio dire la verità. Trap, rap? Nel mio cuore mi auguro che ritorni la grande melodia pop e i grandi cantautori come una volta. Torno dopo 18 anni. Il mio brano? Posso dire che è un inno alla donna che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno".

Alberto Matano commenta le parole di Marcella Bella

Parole, quelle di Marcella Bella, che hanno portato a un commento di Alberto Matano: “Lei che non ha amici è difficile da credere. Però adesso abbiamo una missione: trovare un amico a Marcella. Se qualcuno ci sta ascoltando e si vuole proporre, un amico, un cantante, un addetto ai lavori, un giornalista, qualcuno che è a Sanremo. Ma scherzi a parte sono contento di vederla lì. Lei aveva questo cruccio di non essere mai tornata a Sanremo, adesso il suo desiderio è stato esaudito“. Si è aggiunta anche Giovanna Botteri, che ha commentato: “Sono scettica sul fatto che non conosca i ragazzi. Ma dai, è ovvio che li conosca tutti, è in quell’ambiente. Forse non saranno amici, ma adesso è inutile fare anche la comparazione tra passato e presente“.

Marcella Bella e il desiderio espresso un anno fa: "Vorrei tornare al Festival"

Proprio a La Vita in Diretta, un anno fa, Marcella Bella aveva parlato del suo rapporto con Sanremo, dichiarando che dopo tanti anni le sarebbe piaciuto tornare in gara al Festival a seguito di diverse esclusioni: "Mi piacerebbe molto tornare al Festival di Sanremo, vorrei avere questa bella possibilità, come l’hanno avuta anche tanti miei colleghi. Però per adesso mi è stata… diciamo che è stato difficoltoso. Il meglio deve ancora arrivare e belle notizie potrebbero arrivare in futuro“. Un desiderio che alla fine si è avverato.