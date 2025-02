Marcella Bella su Sanremo: “Attaccata per aver dato del ‘ragazzino’ a Olly. Il mio ultimo posto è una fortuna”

video suggerito

Marcella Bella è stata ospite a Verissimo nella puntata di domenica 23 febbraio. Dopo l'esibizione in studio con Pelle diamante, brano che ha portato a Sanremo 2025, la cantante ha parlato a Silvia Toffanin dell'esperienza al Festival, dove si è classificata in ultima posizione. Per l'artista, però, non è un problema: "Non ho pensato alla classifica e la classifica non ha pensato a me". La cantante ha poi fatto chiarezza su una sua frase riguardante Olly che ha fatto indignare i fan sui social.

Marcella Bella: "Non mi aspettavo molto da Sanremo"

Nella puntata di domenica 23 febbraio di Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto a Marcella Bella di raccontare la sua esperienza al Festival di Sanremo 2025. "Non mi aspettavo molto. Sapevo che avrei partecipato con una canzone non molto "Festivaliera" – ha ammesso la cantante – Sapevo che avrei dato una scossona perché non se l'aspettavano da me". A proposito del suo ultimo posto, ha chiarito:

Non ho pensato alla classifica, tant'è che la classifica non ha pensato a me. Diciamo che arrivando così in fondo è stato un colpo di fortuna perché tutti i più grandi sono arrivati ultimi, da Vasco Rossi a Zucchero. Erano diciotto anni che non partecipavo al Festival, forse un po' troppo. Ora sono tornata e mi vedrete spesso. All'Ariston ero agitata, ero carica. La mia emozione è diventata energia. Ce l'ho messa tutta.

Marcella Bella su Olly: "Messa in croce per avergli dato del ‘ragazzino'"

Una frase di Marcella Bella a Domenica In aveva scatenato le ire del web. Ospite della trasmissione, infatti, aveva definito Olly "ragazzino", termine che non era piaciuto ai fan. "Lui ha 22 anni, io ho la mia età e per me è un ragazzino – ha spiegato la cantante a Silvia Toffanin – Bravissimo eh, però mi mettono sempre in croce qualsiasi cosa io dica. Sono abituata a difendermi, ma basta".