L’Ucraina supera la prima semifinale di Eurovision 2022: candidati seri alla vittoria finale Non ci sono dubbi circa il fatto che le emozioni più forti della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2022 sono arrivate dalla Kalush Orchestra.

Non ci sono dubbi circa il fatto che le emozioni più forti della prima serata dell'Eurovision Song Contest 2022 sono arrivate dalla Kalush Orchestra. La band che rappresenta l'Ucraina ha conquistato una standing ovation oltre il simbolo che rappresentano in questo momento storico. Il brano "Stefania", dedicato alla madre del cantante della band, è oggi diventato un vero e proprio inno della pace. L'Ucraina grazie a questo brano ha superato la prima semifinale dell'Eurovision e adesso punta dritto al titolo. Tant'è vero che i bookmaker la danno per strafavorita, molto più dell'Italia.

"Rappresentare il proprio paese è una responsabilità"

In fase di conferenza stampa, i ragazzi della Kalush Orchestra avevano dichiarato: "Rappresentare il proprio Paese è una responsabilità, per noi lo è ancora di più". La guerra in Ucraina sta ovviamente giocando un ruolo fondamentale in questa esibizione: "Speriamo che dopo l'esibizione ci sia ancora più attenzione verso la musica ucraina e verso tutto il Paese". I bookmaker lo dicono chiaro e tondo: Ucraina vincente a 1.65. In seconda posizione l'Italia, pagata cinque volte la posta.

Il significato della canzone Stefania

Ma chi sono i Kalush Orchestra e qual è il significato della canzone "Stefania"? La Kalush Orchestra è composta essenzialmente da tre elementi: Oleh Psyuk, Ihor Didenčuk e MC Kilimmen. I tre si sono uniti come terzetto nel 2019, un incontro musicale che ha scombussolato anche l'evoluzione urban della musica ucraina. Il significato della canzone è molto semplice: è un'invocazione alla madre di uno dei cantanti, Stefania. "Stefania, cantami una ninna nanna, mamma…".

Stefania mamma, mamma Stefania

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Il campo fiorisce e diventa grigio

Розквітає поле, а вона сивіє

Cantami una ninna nanna, mamma

Заспівай мені, мамо, колискову

Voglio sentire la tua parola nativa

Хочу ще почути твоє рідне словоMi ha cullato, mi ha dato un ritmo

Вона мене колисала, дала мені ритм

E, probabilmente, la forza di volontà non mi sarà tolta, perché lei ha dato

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Probabilmente ne sapeva più di Salomone

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Verrò sempre da te su strade dissestate

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Non mi sveglierà, non mi sveglierà, nelle forti tempeste

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Prenderà due museruole da sua nonna, come se fossero proiettili

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Mi conosceva molto bene, non si è lasciata ingannare

Дуже добре знала мене, не була обманута

Dato che ero molto stanco, mi ha cullato in tempo

Як була дуже втомлена, гойдала мене в тактLuli, luli, luli, vai!

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Non importa come cresco, da grande pago le cose

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Non ho avuto un figlio, lei continua a perdere la pazienza

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Stavo camminando, le scorie ti avrebbero colpito!

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Siete tutti giovani, oh mamma, al culmine

Ти все молода, о мамо, на піку

Se non apprezzo la cura del picco della gloria, sono in un vicolo cieco

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Uccidi la vetta, questa vetta, brucerei, brucerei, con il tuo amore

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'юLuli, luli, luli, vai!

