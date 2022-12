L’Ucraina sceglie la band per Eurovision 2023 in un bunker antiaereo: vince il duo Tvorchi I Tvorchi sono la band scelta dall’Ucraina per Eurovision 2023 le cui selezioni si sono tenute in un rifugio antiaereo.

A cura di Francesco Raiola

L'Ucraina ha scelto i concorrenti che cercheranno di mantenere il titolo Eurovision vinto nel 2022 dalla Kalush Orchestra. Durante una trasmissione in diretta tenutasi in un rifugio antiaereo, infatti, a vincere la sfida per partecipare all'ESC 2023 che si terrà a Liverpool, in Gran Bretagna, è stato il duo elettronico Tvorchi con la canzone "Heart of Steel": "Faremo di tutto per rappresentare l'Ucraina con dignità" ha detto il membro della band Andrew Hutsuliak. Purtroppo, però, a causa della guerra in corso nel Paese, il duo dovrà contendersi la vittoria finale in Inghilterra, Paese scelto per l'edizione 2023: come noto solitamente la gara si tiene nel Paese vincitore, ma per problemi legati alla sicurezza quest'anno non sarà possibile, nonostante ciò che durante la conferenza finale si augurò la Kalush.

I Tvorchi si sono aggiudicati la partecipazione alla kermesse durante una trasmissione che si è tenuta in uno studio tv allestito, per l'occasione, in una stazione della metro di Kyiv, usata come rifugio antiaereo dall'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina. Proprio nelle stazioni metro abbiamo visto esibirsi anche altre band come gli U2. La guerra, ovviamente, non poteva essere assente dalla performance e infatti i ballerini che hanno accompagnato la coreografia della band vestiva maschere antigas mentre su uno schermo passavano frasi della canzone come "Don't be scared to say just what you think" ("Non avere paura di dire ciò che pensi").

I Tvorchi sono una band composta da Jefferey e Andriy due musicisti che, come si legge nella nota stampa sul sito di Eurovision, si sono conosciuti nel 2018 mentre studiavano alla Ternopil National Medical University, nell'Ucraina occidentale nel 2018. Finora hanno riscosso molto successo nazionale, con quattro album e diversi singoli di successo a loro nome. Ora seguiranno le orme dei campioni dell'Eurovision 2022 Kalush Orchestra e si dirigeranno all'Eurovision Song Contest, che si terrà a Liverpool il prossimo maggio".

Ai telespettatori che hanno potuto guardare online il programma il cantante Jeffery Kenny ha voluto mandare parole di ringraziamento, mentre Hutsuliak, stupito, ha detto: "Non pensavamo di vincere, ma vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, che ascoltano la nostra musica e che stanno combattendo in prima linea". Dei 37 Paesi che concorreranno all'Eurovision Song Contest 2023 sono solo cinque – Cipro, Paesi bassi, Israele, Slovenia e, appunto, Ucraina – quelli che hanno già scelto i concorrenti, mentre per quanto riguarda l'Italia bisognerà aspettare, come sempre, negli ultimi anni, il vincitore del prossimo Festival di Sanremo 2023.