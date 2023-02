L’inutile tentativo di insegnare ai giovani di Sanremo 2023 come esserlo

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco, Fedez e Rosa Chemical a Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 era partito con tutti i crismi del disastro per i ragazzi che si sarebbero dovuti esibire sul palco dell'Ariston: dalla polemica no-vax contro Madame ai testi gender fluid di Rosa Chemical diventati tema di discussione in Parlamento. Ma la fotografia di un Festival di Sanremo che sarebbe potuto essere molto difficile per la nuova scena italiana è quella incorniciata, tra le rose spezzate sul palco e il piede di Blanco che colpisce e distrugge la scenografia. Solo pochi secondi prima, l'ultimo vincitore della kermesse indicava l'auricolare per i noti problemi d'audio e poche ore prima riceveva la standing ovation con Mahmood per Brividi. La demonizzazione della sua figura pubblica, i tentativi di una reprimenda quasi scolastica nei confronti del cantante hanno accesso, ancora una volta, i riflettori su un problema della nuova scena musica italiana: il pubblico cerca di insegnare ai giovani come esserlo.

Fortunatamente, anche per lo svolgimento del Festival, il successo di Amadeus passa anche dal rinnovato interesse verso una platea lontana dai tratti identificativi della kermesse nazional-popolare. E allora spazio ai giovani cantanti, ognuno con una storia, un'etichetta appiccicatagli addosso: basti pensare all'incredibile processo di riconoscimento avvenuto per Lazza. Uno che ha registrato, in questa settimana, la 19 settimana consecutiva con il suo album Sirio in testa alla classifica Fimi (cosa che non si vedeva dal 2004 da Vivere o niente di Vasco Rossi), è arrivato quasi in silenzio: e invece Cenere, prodotta da Dardust e Davide Petrella, è la hit che ha conquistato più stream su Spotify in questi giorni, superando anche i due milioni di streaming. La scelta di La fine con Emma Marrone sembra arrivare proprio dalla scelta della scena urban italiana, che negli ultimi anni sta cercando di raccontarsi attraverso i successi del passato, come quello di Nesli.

Lazza non è solo in questa classifica: basti pensare a Madame, che dopo lo scandalo no-vax è stata perseguitata platealmente dal pubblico, anche dal suo. Una scena che sembra lontana dopo le immagini dell'ultima serata, la finalissima, quando vestita di bianco si è lasciata andare a un pianto liberatorio: "Questo Sanremo è stato difficile per me, sono soddisfatta per essere qui. Ringrazio Amadeus, lui ha creduto in me, senza lui non avrei fatto tutto ciò. Parte del mio impegno è per te, ti ringrazio tanto". La sua Il bene e nel male non sarà forte come Voce di due anni fa, ma l'attesa per il suo nuovo album ufficiale è salita, e non di poco.

Come si può parlare di Sanremo 2023 senza parlare di Rosa Chemical: star se ce ne fosse una. È andato al Festival di Sanremo senza alcun rimorso, senza mezzi termini, senza dover chiedere scusa per l'arte e il messaggio che ha cercato di lanciare: Made in Italy è il morso sulla mela nell'Eden, il peccato di una generazione che non si sente più in colpa. La scelta del twerk su Fedez e il relativo bacio a stampo ha fatto il resto, ma l'autore piemontese si porterà qualcosa di molto più importante a casa della notorietà: l'esibizione con Rose Villain in America di Gianna Nannini durante la serata delle cover e dei duetti. L'endorsement della cantante toscana è arrivato: perché alla fine "W il sesso" rompe le barriere di una tradizione che Amadeus sta piano piano cercando di debellare: "Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, che esiste una persona che ama una donna, un uomo che ama un uomo, che una donna ama una donna. Ed è assolutamente normale, l’amore non va etichettato. L’importante è che non si sconvolgano i genitori, tu spieghi un messaggio a tuo figlio se sei in grado di capirlo, altrimenti quello è il problema vero".

E se la vittoria, tranne per Lazza, era un obiettivo lontano per i giovani in gara, non hanno lasciato troppe ombre gli altri giovani in gara. Sicuramente ci si sarebbe aspettato qualcosa in più dalla coppia Ariete con la canzone scritta per lei da Calcutta e LDA, forse ancora troppo acerbo con il suo brano, ma dal sicuro avvenire. Non è invece più una sorpresa Tananai, che dopo Abissale, sta diventando una delle realtà pop del panorama italiana, ribaltando la narrazione post-festival 2022, quando con Sesso Occasionale era arrivato ultimo. Un discorso simile per Leo Gassman, che con Terzo Cuore ha convinto forse anche più del 2020, quando aveva vinto Sanremo Giovani con Vai bene così.

Per gli esordi delle nuove proposte da Sanremo Giovani, gIANMARIA e la sua Mostro sono il sorriso scintillante di un cantante, che già a X Factor con Suicidi, aveva mostrato sfumature del suo mondo. Un discorso che potrebbe farsi anche con Sethu, che si guadagna un posto d'onore per l'invito ai BNKR 44 nella serata cover, ma soprattutto la scelta di Charlie fa surf, inno alla giovinezza di Bianconi perfettamente interpretato. Energia e poco altro invece per i Colla Zio, che però vanno osservati bene in live nei prossimi mesi. Più deludente il duetto composto su Will e Olly, ancora compressi sotto troppe atmosfere: discorso diverso per Shari, che solo con l'aiuto di Salmo e Zucchero durante la serata cover, ha fatto intravedere la sua presenza sul palco.