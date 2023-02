Levante a Sanremo 2023 racconta il suo disco che parla anche della depressione post-parto A Sanremo i giornalisti hanno accesso all’appartamento di Levante dove lei li ha accolti per raccontare loro la nascita del suo nuovo disco “Opera Futura”,…

A cura di Cristina Somma

A Sanremo i giornalisti hanno accesso all'appartamento di Levante dove lei li ha accolti per raccontare loro la nascita del suo nuovo disco "Opera Futura", da cui è estratto il brano che canta a Sanremo chiamato "Vivo", e l'esperienza della maternità. "Grazie per essere venuti – ha detto – ho preferito avervi qui, in questa casa, perché avrei voluto ricreare un ambiente familiare, in qualche modo. Speriamo di esserci un po’ riusciti. Insomma, grazie. Io sono qui per presentarvi, o quanto meno, voi siete qui perché io vi presenti ‘Opera Futura’, che è il mio quinto disco. Sono molto emozionata per questo disco perché ho iniziato a scriverlo e a concepirlo nel marzo – aprile 2020".

Ha raccontato, come si fa con dei vecchi amici che non si vedono da tempo, che aveva appena terminato Sanremo ed era andato tutto molto bene quando ha cominciato a scrivere questo album. "A un certo punto – ha spiegato – ci hanno detto: ‘Per queste due settimane state a casa'. E io ho detto: ‘Ma sì, in queste due settimane che stiamo a casa, io inizio a portarmi avanti con un po' di lavori, scrivo il nuovo disco e mi metto a suonare'. Poi sono passati 60 giorni, sono rimasta a casa da sola e quindi tutta la mia propositività di scrivere questo nuovo album si è un po’ arrestata, però mi era rimasta la speranza". Questa speranza ha scelto di rappresentarla in maniera concreta e figurata sulla copertina di'"Opera Futura'.

"Siccome per ogni lavoro che faccio mi muovo attraverso i colori – ha proseguito Levante – sapevo che questo qui avrebbe avuto come colore verde. Il verde che è stato il mio new green carpet verso "Opera Futura": un disco che contiene dieci canzoni. Sono brani che ho scritto tra il 2020 e il 2022, perché poi ho terminato il disco intorno ad aprile dello scorso anno e nel frattempo sono successe tante cose".

Un album che saluta il suo vecchio lavoro "Magmamemoria", nonostante ci siano ancora alcuni brani che facciano da ponte tra i due dischi, quindi che diano al nuovo album un tocco ancora nostalgico. In ‘Opera Futura' però c'è anche "tanta speranza, perché nel frattempo la maternità, in qualche modo, mi ha inevitabilmente segnata. Quindi c'è Alma (sua figlia, ndr) in questo disco. C'è il mio diventare, se vogliamo, adulti. Anche se non so se poi la maternità sia necessariamente diventare adulti. Sicuramente è una condizione che mi ha cambiata molto e si sente tanto in questo nuovo lavoro".

La copertina di Opera Futura raccontata da Levante

Poi la cantautrice torna al lavoro visivo, quindi alla copertina, perché dice di tenerci particolarmente. "Sapete che sono un’esteta", dice. "La copertina – spiega – ha questo fondo verde che è, come vi dicevo, la mia strada. Sono stati i passi verso il compimento di questo lavoro. In copertina ho desiderato essere seduta, come in tutti gli altri lavori, ma poi a un certo punto ho detto ‘siccome c'è tanta carne'…". Ha pensato dovesse emergere anche un istinto animale, poiché i sentimenti li ha descritti in maniera carnale. "Si sente proprio il livido, il dolore, le ferite", ha detto. "Sembra l'allegro chirurgo dei sentimenti, cioè dove mi tocchi c'è una canzone", ha spiegato descrivendo il lavoro.

"Inizialmente – ha continuato – ho pensato alla tigre, perché quello trascorso, nel calendario cinese, è ‘l'anno della tigre d'acqua'. Poi però ho detto: ‘vabbè, come facciamo a portare una tigre sul set? Non è mica possibile’. E poi insomma, sono animali protetti, meglio evitare questo genere di presenza. Mi sono detta: ‘ fammi fare un po’ di ricerche' e ho avuto la fortuna (perché è stato un colpo di fortuna) di leggere una frase di Emily Dickinson che dice: ‘La speranza è quella cosa piumata'. E io avevo già fatto una copertina, per un giornale, con le colombe. Ho detto non posso di nuovo riutilizzare la stesso animale, quindi ho pensato al cigno. Un animale che sta in volo. Quindi sta in aria, sta in terra, sta in acqua. Un animale bello, molto bello, che rappresenta l’eleganza, la bellezza , la leggerezza. Dunque ho detto “vabbè” imbraccio questo cigno. E così è stato".

I giornalisti le hanno chiesto se ha mai pensato come riferimento a Björk che durante una cerimonia degli oscar di 15 anni fa ha indossato un cigno finto. Levante ha spiegato che più persone le hanno evidenziato un presunto riferimento, ma lei non ne aveva idea. Le piace l'attrice, ma non ha pensato a lei quando le è venuto in mente il cigno. Non sono simili nemmeno dal punto di vista della produzione. Quindi non c'è alcuna assonanza tra le due artiste. Non ha avuto nemmeno come riferimento la vicenda mitologica di ‘Leda e il cigno', perché lì è Zeus che possiede, quindi non è riferito a quello. Ha scelto il cigno perché è un animale che racconta bellezza, leggerezza e speranza e il becco arancione le ricordava il suo nuovo colore di capelli.

Ha rivelato di aver provato grande emozione nel tenere in braccio il cigno che non era impagliato, ma vivo. "Pesava dieci chili – ha raccontato – e quindi tutte le foto che ho con lui sono con un'espressione un po’ tra il terrorizzata e l'emozionata".

Sono state scelte quelle più austere, più in posa, con lo sguardo rivolto verso il futuro. La scelta di Levante per questo lavoro è stata diversa da quelle precedenti perché ha deciso di dare risalto a tutti i brani, associando uno scatto a ogni canzone. Per ogni scatto, realizzato dal suo amico fotografo Marcello Juniordino, aveva realizzato uno schizzo, non sempre assecondato. Inizialmente qualche immagine doveva essere più inquietante, poi ha pensato non trasmettesse il messaggio da lei desiderato, quindi ha cambiato idea in corso d'opera. "Perché la verità – ha riferito – è che io so come ho scritto i brani, ma poi quello che arriva la gente è un'altra cosa. E tutte le volte che io ho portato in giro la storia di "Vivo" (il singolo in gara a Sanremo, ndr) e ho raccontato la depressione, l'ho fatto anche con una certa pesantezza, me ne rendo conto. Invece attorno a me anche Team diceva: ‘Claudia, però guarda che non arriva quel tipo di tristezza, arriva una grandissima forza'".

Opera Futura di Levante, composto interamente al pianoforte, parla della sua depressione

Effettivamente con il tempo si è resa conto che per comprendere il testo bisogna conoscere la situazione e leggerlo più volte. È necessario sapere che quella canzone è stata scritta tre settimane dopo il parto, a casa, in vestaglia. Il disco è stato interamente composto a piano forte a differenza di Magmamemoria. Non è rimasto nessun residuo di chitarre nella composizione. "Poi – ha spiegato ancora Levante – nella produzione ce n'è, eccome. Però io ho composto al pianoforte. Mi ricordo perfettamente che avevo poco tempo per scrivere e quello che dico in ‘Vivo’ è un desiderio. Un elenco di desideri, perché in quel momento io volevo uscire dal mio buio. Oggi ha un senso cantare ‘Vivo' per me. A un anno da quel momento, mi sento forte. Ormai ne sono già fuori". Da cosa? Dalla depressione post-parto di cui racconta nei suoi brani. Ha rivelato di aver riconosciuto la gioia di avere tra le braccia la cosa più importante della tua vita. Però, un banalmente, dal punto di vista ormonale, il corpo non risponde. C’è un’oscillazione continua. Questo l'ha destabilizzata. Si è definita frettolosa, le piace guarire in fretta dalle cose. È una stacanovista, le piace lavorare e il fatto che magari potesse dedicarsi meno alle sue passioni l'ha destabilizzata. Aveva paura di perdere alcune cose, ma si è resa conto di averne conquistate altre.

Leggera, il brano estratto dall'album è colonna sonora del film Romantiche di Pilar Fogliati

In ‘Opera futura’ c'è anche un brano che si intitola ‘Leggera', che fa parte della colonna sonora che Levante ha scritto per Romantiche di Pilar Fogliati. "L’ho scritta nel novembre 2021. – ha spiegato – Finalmente esce questo disco. Siamo molto felici perché abbiamo dovuto tenere l'acqua in bocca per un sacco di tempo. Quindi adesso finalmente esce questo film, tra l’altro molto bello. La colonna sonora è scritta me. Tutta. Anche i rumori. Ho fatto anche la rumorista".

Il messaggio di Vivo, la canzone di Levante a Sanremo 2023

"Non riesco a scrivere cose che non vivo", ha spiegato Levante. "Sono molto istintiva nella scrittura. Non mi posso inventare delle cose, non ce la faccio", ha detto. Quindi in ‘Vivo' ha avvertito la necessità di raccontare il suo vissuto e il momento buio che stava attraversando. Si è resa conto di avere la responsabilità di raccontare determinate cose che solo gli artisti possono diffondere e sdoganare, nonostante fosse molto più facile fingere che andasse tutto bene. Con il brano che porta sul palco dell'Ariston cerca di distruggere il tabù legato alla depressione post-parto. Un'esperienza come la maternità non poteva essere esclusa dal nuovo lavoro dell'artista. "Non avrebbe avuto senso", dice. Ha rivelato anche di non voler incentrare tutto il suo percorso su questo, ma non avrebbe avuto senso ometterlo. Infatti menziona anche il suo compagno, lo definisce "il miglior genitore del mondo".

"Se io ho terminato – racconta – ‘Opera Futura' è grazie a Pietro, nel senso che ci siamo aiutati a vicenda e in queste cose sicuramente essere complici è fondamentale. Mi scoccia anche parlarne, perché non ho voglia di utilizzare la parola perfezione, perché la perfezione non esiste. Però devo dire che finora è stato tutto perfetto, alla fine devo utilizzarlo".

"Vivo" non è stato il primo brano scritto per questo nuovo album però. La prima canzone del disco è "Invincibile". Su questo pezzo c'è una curiosità "Ho iniziato a scrivere Invincibile per Sanremo 2020. – ha raccontato Levante ai giornalisti – Avevo questa strofa stupenda che mi esplodeva nella testa, però non arrivava il ritornello. Non arrivava e ho detto ‘basta, la accantono, non mi interessa più’. Poi fortunatamente è arrivata Tikibombom, quindi Tiki ha fatto il suo percorso a Sanremo 2020".

"Invincibile" era quindi per l'artista il primo passo verso una cosa nuova e l’ha ripresa poi quando ha ricominciato a scrivere "Opera Futura" e l'ha terminata. "E sono molto orgogliosa", ha detto. Infatti è il brano che apre il nuovo disco. È un brano corale. In realtà è un disco molto ricco. Ci sono tantissime voci, "ho utilizzato cinque coriste favolose, tra cui Lorenza Giusiano che è qui tra noi. Io spero che vi piaccia, veramente, perché a me emoziona tantissimo anche dal punto di vista della produzione. Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo hanno fatto un lavoro meraviglioso, meraviglioso", ha dichiarato. Quindi "Invincible" è il primo brano di Opera Futura dal punto di vista cronologico. "Mi manchi", se la gioca. Forse è la seconda canzone che ha scritto. Tra l'altro l'aveva presentata a Sanremo 2023 come alternativa a "Vivo", che poi è stata scelta da Amadeus per la gara tra i big.

Qui tantissimi hanno cambiato lavoro, alcuni si sono trasferiti perché “basta, in città così non ci sto più”. Insomma, ci sono stati degli amici che hanno fatto dei cambi di vita repentini.

Quindi sicuramente dal 2020 qualcosa è cambiato dentro tutti noi. Però vi devo dire anche che quelli che salgono sul palco di Sanremo sono artisti e l'artista canta della vita e spesso lo fa quando è triste. Adesso non vorrei fare citazioni, però è la verità. È normale che magari ci sia un tema così potente e sia così presente sul palco.

Poi magari questa è anche un'edizione un po’ particolare in cui sono confluite tutte queste canzoni. Il mio tipo di buio, il buio di cui parlo è magari specifico di un momento. Tra l'altro lo faccio senza piangersi addosso. È una ripresa, un voler dire: ‘io adesso mi riprendo tutto, mi riprendo il mio corpo, la mia mente , vivo come viene. Vivo il male, vivo il bene.

Voglio rivivere tutto e anche quel ‘vivo un sogno erotico’… Io so che spiegare ‘vivo il sogno erotico’ è dire ‘vabbè, allora la sessualità’. Sicuramente c'è una sessualità nella vita di tutti noi, ce lo auguro. Però l'erotismo è anche un modo di vivere, una pulsione, uno slancio, un modo di vivere in maniera istintiva, potente, animalesca verso quello che arriva.

Hai detto “La gioia del mio corpo è un atto magico, perché Amadeus aveva detto, quando ha annunciato la tua presenza, la sua canzone diventerà un inno.

No, io giuro, non voglio mettere una bandierina su nulla. Amadeus non sapeva perché e per come avessi scritto questo brano. È rimasto colpito ed entusiasta di questo brano.

Certo che se gli raccontassi come ho scritto questo brano probabilmente direbbe: “ah”.

io me lo immagino che magari un'altra donna che si è trovata la mia stessa situazione,

guardate… Vabbè… Io ovviamente ho parlato di me.

Qualcuno ha scritto quella canzone è ombelicale, Non mi sento. No, la canzone parla di milioni e milioni di donne perché sono tantissime le donne che si sono trovate in questa situazione.

Però detto questo, è un brano che ha sicuramente una forza, è muscolare, è un ‘vado verso la mia ripresa, la mia rinascita’, è un grido di speranza, non è il pugnale nel petto.

Io non ambisco a diventare un inno femminista… Io le ambizioni le ho abbastanza accantonate, io vivo.

Poi è stata scelta ‘Vivo’, fortunatamente (secondo me). Avevo presentato sia Mi Manchi che Vivo per questo Sanremo ed effettivamente “Vivo” è molto più trascinante.

Ero partita con l'idea di tornare con un brano più morbido perché avevo fatto il mio primo

Sanremo con Tiki che era molto muscolare e poi invece è stata scelta “Vivo”. Ma riflettendoci mi ero detta che era assolutamente la scelta più adatta anche per il modo in cui stava ritornando. Sono contenta così.

Però questa è una piccola parentesi sul fatto che se la sono un po’ giocata “Mi manchi” e “Vivo”

Un anno fa ero in crisi, mi ricordo, parlavo con Giuffrè e dicevo ‘Io non lo finirò questo disco, mi sono data dei tempi e non ce la farò a chiudere il disco’. C’è stato un super supporto psicologico da parte anche di Antonio Filippelli e di tutto il team.

*piange* è bello guardarsi da fuori e dire ‘poi alla fine ce la fai, si fa, si fa tutto’.

Invincibile apre il disco, ma non parla della mia invincibilità. A me di quel momento direi “stai tranquilla perché si esce da tutto”.

Renzo Rubino arriva dopo un mio giro pazzesco perché vi stavo dicendo che per qualsiasi artista scegliere la cover a Sanremo è un dramma perché magari quelli che tu vorresti portare sul palco non vogliono venire, oppure vi parlo in maniera generale, nel senso di colleghi… Tra di noi ci raccontiamo cose per cui “Quale canzone? Cosa porti? I tuoi gusti vanno bene con quelli della direzione?”, insomma bisogna sempre trovare die compromessi.

A un certo punto io smetto di cd di pensare a al mio duetto, cioè chi vorrei sul palco con me, e scelgo

prima la mia canzone. Dico ‘no, tu concentrati prima sulla musica’. È in un viaggio in treno di ritorno

dalle prime prove di Sanremo io dico Vivere, vivere di Vasco Rossi. Ed effettivamente ci siamo detti ‘vabbè, fa pure un po’ ridere perché porto Vivo in gara, poi Vivere per la cover”…. Però aveva tutto un senso quindi ho deciso di provinarla per capire che produzione e arrangiamento si poteva trovare perché Vasco parla proprio di quel buio

quando dice “Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento”, va a completamento di Vivo e quindi è magnifico.

Quindi, entro in studio, registriamo il provino di Vivere e io me lo immagino proprio in un certo modo che non posso dire, parlo con Antonio che mi dice ‘Fantastico’ e decidiamo come facciamo, però sono sola. Dico ‘aspetta, no, devo assolutamente trovare un compagno.

Io avevo pensato che sul palco non avrei avuto nessun altro che se non un amico. Volevo dividere il palco

con qualcuno che avrebbe capito il mio stato emotivo, i miei desideri, dal punto di vista della produzione, della divisione del brano, eccetera.

E una sera alle 09:30 mi scervello e mi dico “Renzo”. Perché ho detto Renzo è un amico che conosco da 10 anni, mi seguirebbe in qualsiasi follia musicale e soprattutto suona il pianoforte e amo sapeva qualcuno che sapesse suonare il pianoforte, tra l'altro con un bellissimo gusto.

Allora scrivo un messaggio in cui dico “Ti posso parlare di una cosa? scusa l'orario, se vuoi ti chiamo adesso, se sei libero, altrimenti ti chiamo domani”. Mi ha risposto “Chiamami adesso”. Io quindi gli dico “ti vorrei invitare sul palco di Sanremo per il venerdì delle cover e lui rimane un po’, intuisco dalla voce che è emozionato. Gli chiedo di accompagnarmi al pianoforte, mi ha risposto che forse mi serve un pianista. Io gli ho detto che mi serve il modo in cui lui suona il piano, è perfetto e l’ha già fatto a Sanremo.

Quindi mi ha detto “Facciamo così, tu mandami il brano. se va bene, io accetto, se no…” dopo tre minuti mi richiama e mi dice “La so suonare”! e quindi è andata così.

E poi abbiamo fatto le prove. È andata bene e sono contenta perché Renzo, oltre a essere un artista che io adoro, è veramente un amico. Cioè è uno con il quale posso scambiare qualsiasi tipo di pensiero e mi sento serena. Perché poi è quello, dividere un palco così importante in un momento di tensione così importante e qui vuoi solo qualcuno che ti capisca, che ti guardi e ti dica che è tutto ok.

Ti è bastato solo il tuo team come supporto psicologico per uscire da quel buio lì?

No, da quel buio lì non si esce… Cioè, come fai a dire ‘un giorno ho fatto così e sono uscito

dalla depressione’. Visibilmente ho ancora qualche strascico, quindi non lo so. So che adesso sono molto più felice di un anno fa, che ho ripreso la mia vita serenamente e che amo tutto quello che ho attorno. Però quando attorno a te ci sono delle persone che capiscono perfettamente il momento delicato e che nel tuo tratto autodistruttivo cercano di dire guarda che va tutto bene, andrà tutto bene, Stai tranquilla.

Ci sono delle persone che quando tu non hai voglia di muovereun passo lo fanno per te. Fintanto che si può fare perché poi ci sono delle cose che necessariamente devi fare tu. Senza mai farci pesare questa cosa. Perché ad esempio Pietro non mai fatto pesare nulla del mio, a volte essere un po fuori dal mondo.