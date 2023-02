“La canzone di Levante sulla depressione post-parto cambierà la narrazione della maternità perfetta” Alessandra Bellasio, ostetrice e divulgatrice sanitaria, applaude all’iniziativa di Levante che porterà al Festival di Sanremo una canzone sulla depressione post-parto: “Approfittiamo del faro acceso dall’artista affinché le mamme che stanno attraversando una depressione post partum possano riconoscersi e chiedere aiuto”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La canzone di Levante si chiama "Vivo" ed è destinata a lasciare una traccia importante in questo Festival di Sanremo 2023. Il brano, infatti, tratta l'argomento della maternità e della depressione post-partum, qualcosa che nella narrazione della maternità viene sempre raccontato male. Ne parla Alessandra Bellasio, ostetrica e divulgatrice sanitaria: "La depressione post partum è un disturbo sottostimato, questa è una chiara occasione per sensibilizzare sul tema".

Le parole di Alessandra Bellasio

In una nota rilasciata ad AdnKronos, la dottoressa Alessandra Bellasio dichiara: "Approfittiamo del faro acceso da Levante affinché le mamme che stanno attraversando una depressione post partum possano riconoscersi e chiedere aiuto. E' un'occasione per sensibilizzare la società e per ammettere la nocività dell'incompleta narrazione della maternità felice e perfetta, spesso descritta solo come un momento di gioia assoluta e incondizionata. Secondo le statistiche, dal 7% al 12% delle neomamme soffre di depressione post partum. Il dato allarmante è che la metà dei casi resta sconosciuta perché i sintomi vengono sottovalutati dalle stesse mamme e dalle persone loro intorno".

La depressione post-parto e la canzone di Levante

La depressione post-parto, spiega ancora la dottoressa, "è spesso difficile da riconoscere e può manifestarsi attraverso tristezza, irritabilità, stanchezza, difficoltà ad addormentarsi o sonno prolungato, difficoltà a prendere decisioni, inclinazione al pianto frequente. È fondamentale, dunque, sensibilizzare e informare durante la gravidanza, e, in caso di sospetto, affidarsi agli specialisti per diagnosticare il disturbo e somministrare un trattamento appropriato". Gli effetti della depressione possono pregiudicare il benessere psicofisico della donna e del bambino: "Levante sta facendo un regalo a tutte le donne perché la depressione post partum è ancora un tema scomodo, di cui si parla poco. Le reazioni, infatti, sono state controverse proprio perché spesso le stesse mamme tendono a perpetuare la narrazione idilliaca della maternità alimentando il disagio per chi queste difficoltà le sta affrontando".

Leggi anche Dalla maternità al lavoro femminile, di cosa parlerà Chiara Ferragni con il monologo a Sanremo

La canzone "Vivo" è stata scritto proprio dall'esperienza diretta di Levante, che dopo aver dato alla luce Alma Futura ha detto di aver fatto i conti "con un corpo che non è più tuo".