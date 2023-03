Lady Gaga aiuta un fotografo inciampato sul red carpet, lui non crede ai suoi occhi Un fotografo ha preso una brutta caduta durante l’arrivo della stella per il classico red carpet. Lei è tornata indietro per aiutarlo a rialzarsi. Lui non crede ai suoi occhi.

Lady Gaga, reginetta degli Oscar 2023. Non solo la sua esibizione ha rappresentato uno dei momenti più toccanti di tutta la serata, ma è stata anche coinvolta in un momento che è diventato particolarmente virale sui social. Un fotografo ha preso una brutta caduta durante l'arrivo della stella per il classico red carpet. L'attrice e cantante, 36 anni, si è accorta della brutta caduta del fotografo ed è corsa all'indietro per aiutarlo a rialzarsi. Dopo essersi assicurata che il fotografo stesse meglio, la vincitrice dell'Oscar per "A Star is born" ha poi proseguito il suo percorso all'interno del Dolby Theatre. Lo sguardo del fotografo, inebetito e incredulo, dice tutto.

La cantante non ha vinto l'Oscar per la canzone di Top Gun: Maverick

Un atto di gentilezza che purtroppo non è servito all'attrice per svoltare la serata in suo favore: la sua canzone "Hold my Hand" era in lizza come miglior canzone originale per "Top Gun: Maverick". Nella notte degli Oscar 2023, il premio è andato a Naatu Naatu – RRR.

L'esibizione senza trucco e parrucco

Sul red carpet ha sfilato vestito di tutto punto, ma quando poi è salita sul palco per la sua esibizione prevista, ha stupito tutti con un semplicissimo look: maglietta e pantalone strappati neri, ma soprattutto senza trucco e parrucco. Una svolta autentica, un'esibizione davvero interessante anche per questo motivo. La canzone che ha cantato, ovviamente, è quella che ha accompagnato "Top Gun: Maverick", dal titolo "Hold my hand". L'esibizione è stata dedicata alla memoria di Tony Scott, regista del primo Top Gun, drammaticamente scomparso qualche stagione fa. Lady Gaga mette a referto un'altra grande prova, nonostante questa volta sia tornata a mani vuote, senza nessuna statuetta. Siamo certi che ci riproverà molto presto, magari quando termineranno le riprese del sequel di Joker dal titolo "Joker: Folie à Deux". Lady Gaga sarà Harley Quinn, la compagna di vita del Joker, interpretato da Joaquin Phoenix.