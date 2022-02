La somiglianza tra Rkomi e ‘O Munaciello di Gomorra: la forza dei meme di Sanremo Durante il Festival di Sanremo 2022, la produzione memetica è stata copiosa. E incredibilmente divertente.

Nessuno potrà mai dimenticare quel pezzo del Fatto Quotidiano che, pescando a piene mani dalla produzione memetica del Sanremo dello scorso anno, spiattellava in pagina Damiano dei Maneskin e Lady Diana con un titolo che qui ripetiamo per ragioni puramente bibliografiche: "Damiano dei Maneskin e quella incredibile "somiglianza" con Lady Diana". A un anno di distanza, possiamo dirlo, quello è diventato un capolavoro memetico involontario che ha accolto e generato decine e decine di comparazioni improbabili come quella.

Durante il Festival di Sanremo 2022, la produzione memetica è stata copiosa. Tra videoclip e montaggi di ogni sorta, da La Rappresentante di Lista che canta "Ciao Ciao" con Gigi D'Alessio fino agli inverosimili abiti di Orietta Berti, fatti apposta per i meme, anzi, nati meme, è stata fatta un'altra assurda, divertentissima e completamente sballata comparazione: quella tra Rkomi e ‘o Munaciello di Gomorra.

La somiglianza tra il personaggio rivelazione della stagione finale di Gomorra – La Serie e il cantautore Mirko Manuele Martorana in effetti non c'è, ma basta unire le due parole chiave che l'effetto straniante è immediato. Un meme, d'altronde, se necessita spiegazione non è un meme. Si veda ad esempio quello che a Napoli si è prodotto con Ana Mena e la sua canzone vicinissima alle atmosfere neomelodiche. Una canzone, anche questa, che è già meme ed è del tutto superfluo spiegarne il motivo.

E tornando alla "incredibile somiglianza" tra Rkomi e ‘o Munaciello di Gomorra, persino l'attore che interpreta il machiavellico personaggio, Carmine Paternoster, si è espresso. Andrea Parrella, giornalista tv di Fanpage.it, condivide l'ennesima declinazione memetica: "Anche il vostro vicino di gruppo d'ascolto ha fatto sommessamente notare che Rkomi sembra ‘O Munaciell' di Gomorra?". La risposta è proprio dell'attore: "Ma ó Munaciello tiene la frangetta, Rkomi tiene la fila in mezzo. Dove la vedete sta somiglianza?". La somiglianza in effetti non c'è, ma ormai il meme è partito; l'idea è condivisa tra chi ha disposizione gli stessi elementi semantici e la comparazione tra Rkomi e ‘o Munaciello genera lo stesso un rapidissimo e beffardo effetto comico.