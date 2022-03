La Coppa Italia in tv non ha rivali, Fiorentina-Juventus conquista gli ascolti La semifinale di Coppa Italia conquista il pubblico italiano, incollato alla partita tra Fiorentina e Juventus. Secondo posto per il film “Bentornato papà”, per la prima volta trasmesso in tv.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il calcio in tv non ha davvero alcun rivale, ne è la dimostrazione la partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset che ha conquistato in pieno gli ascolti televisivi, monopolizzando in questo modo l'attenzione del pubblico italiano. Il secondo programma più visto della serata, poi, è il film in prima visione su Rai1 diretto e interpretato da Domenico Fortunato, ovvero "Bentornato papà" che, però, non raggiunge comunque la media della prima serata a cui la tv pubblica è ormai abituata. Sul podio, come sempre, si posiziona "Chi l'ha visto?", aggiudicandosi il titolo di terzo programma più visto di mercoledì 2 marzo. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli rappresenta un punto di riferimento per i telespettatori che seguono sempre con grande interesse i casi di cronaca affrontati dalla nota giornalista di Rai3.

Ascolti tv mercoledì 3 marzo 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 2 marzo 2022, su Rai1 la prima tv del film Bentornato papà ha catturato l'attenzione di 3.176.000 spettatori guadagnando il 14.1% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia Fiorentina-Juventus ha radunato davanti alla tv 5.986.000 spettatori segnando uno share del 24.7% diviso tra primo e secondo tempo. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei – Booster Edition con Enrico Brignano è stata la scelta di 1.042.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Italia1 Le Iene Show ha segnato 1.263.000 spettatori arrivando all’8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 1.877.000 spettatori registrando il 9.4%. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 919.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha segnato 701.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Tv8 4 Hotel ha catturato 340.000 spettatori e 1.7% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi è visto da 244.000 spettatori pari all’1%.