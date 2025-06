video suggerito

Il Festival di Sanremo 2026 slitta, la Rai manda prima le Olimpiadi invernali: le nuove date e i motivi Le date di Sanremo 2026 potrebbero slittare di qualche settimana a causa delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il periodo in questione sarebbe quello che va dal 24 al 28 febbraio 2026, come valutato ai piani alti della Rai.

A cura di Ilaria Costabile

Per il Festival di Sanremo mancano ancora diversi mesi, eppure già si inizia a parlare delle kermesse più importante della musica e dello spettacolo italiano. Da sempre la collocazione dell'evento è intorno agli inizi di febbraio, ma sembrerebbe che per il 2026 bisognerà fare i conti con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ragion per cui il festival della canzone, potrebbe slittare a fine mese.

Le nuove date previste per lo slittamento di Sanremo

A riportare la notizia è il Messaggero, secondo cui la Rai ha valutato la possibilità di far slittare Sanremo dal 24 al 28 febbraio, dal momento che le Olimpiadi invernali sono previste per la seconda e terza settimana di febbraio, "sarà un mese da leoni dicono a via Asiago" si legge sulle pagine del quotidiano. Il motivo principale, a quanto si apprende, sarebbe da ricondurre agli introiti pubblicitari relativi all'evento sportivo, che non sarebbero da sottovalutare e che, quindi, andrebbero diluiti con quelli del Festival qualora si decidesse di non spostare le date. D'altro canto, Sanremo è da sempre fonte di cospicui incassi pubblicitari, sia nell'era Amadeus, che lo scorso anno con il ritorno di Carlo Conti, la tv pubblica ha incassato milioni di euro, a seguito delle varie inserzioni pubblicitarie legate all'evento.

Lo scorso anno il Festival posticipato per la Coppa Italia

Anche lo scorso anno il Festival subì un cambio date, stavolta legato ad una contro programmazione, sempre sportiva, ma di un certo interesse per il pubblico, legata infatti alla Coppa Italia. Sanremo 2025 era infatti collocato nelle date dal 4 all'8 febbraio, ma per evitare che vi fosse uno scontro diretto con i quarti di finale della Coppa Italia, si era optato per uno slittamento di una settimana, quella dall'11 al 15 febbraio. Era spuntata, poi, una ulteriore criticità relativa alla Champions League, le cui partite si sarebbero giocate in quelle date, ma per quel campionato la Rai ha desistito all'idea di far slittare ancora la kermesse.