A che ora salgono i Depeche Mode sul palco di Sanremo 2023 e cosa cantano I Depeche Mode sono i super-ospiti della finalissima del Festival di Sanremo 2023: si esibiranno intorno alle 22 con il nuovo singolo Ghosts Again e la loro hit del 1989 Personal Jesus.

A cura di Vincenzo Nasto

Dave Gahan a Sanremo 2023

I Depeche Mode saranno i super-ospiti dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023, la finalissima che premia il 73° vincitore della kermesse ligure: la band si esibisce intorno alle 22 con il brano Ghosts Again, il primo singolo estratto lo scorso 9 febbraio che anticipa l'uscita del nuovo album dei Depeche Mode. Il 24 marzo è la data segnata in rosso per l'uscita dell'album Momento Mori, il primo progetto senza il chitarrista Andy Fletcher scomparso lo scorso 26 maggio a Londra. Poi riportano indietro le lancette dell'orologio, esibendosi con Personal Jesus, la canzone del 1989.

L'ultimo album dei Depeche Mode senza Andrew Fletcher

Memento Mori sarà il prossimo album dei Depeche Mode in uscita il prossimo 24 marzo. A sei anni dalla pubblicazione di Spirit, la band riparte senza uno dei suoi simboli: il chitarrista Andy Fletcher scomparso lo scorso maggio a Londra, in seguito a una malattia prolungatasi negli ultimi due anni. Un progetto da 12 brani, iniziato nei primi mesi del 2020 e processato durante la pandemia. Un album con un pezzo d'Italia, con il violinista piemontese Davide Rossi, che ha accompagnato anche Colapesce e Dimartino sul palco dell'Ariston, che ha composto gli archi nel progetto.

I Depeche Mode a Sanremo 2023 per la quarta volta

Il gruppo, capitanato dal frontman Dave Gahan, ritornato per la quarta volta al Festival di Sanremo: la band si esibisce intorno alle 22 con due brani, il nuovo singolo Ghosts Again e la celebre Personal Jesus del 1989. Facendo un passo indietro, basta ritornare nel 1986 per osservare il loro esordio al Festival di Sanremo con la conduzione al femminile di Loretta Goggi affiancata da Anna Pettinelli: allora cantarono Stripped, primo estratto da Black Celebration, succeduta poi nel 1989 con Everything Counts. L’ultima volta sono saliti sul palco dell'Ariston nel 1990 con il loro successo mondiale Enjoy the Silence.