Ornella Vanoni super ospite della finale del Festival di Sanremo 2023 Amadeus ha svelato il nome di un altro ospite atteso nella serata finale del Festival di Sanremo 2023, sabato 11 febbraio. Dopo i Depeche Mode, sul palco dell’Ariston ci sarà anche Ornella Vanoni.

Il Festival di Sanremo 2023 è ormai alle porte. E anche se mancano solo tre giorni all'inizio della kermesse, Amadeus continua a stupire il pubblico con novità e nuovi nomi. Questa volta, nel corso del Tg1 delle 20 del 4 febbraio, il direttore artistico e conduttore ha annunciato un altro ospite della serata finale: Ornella Vanoni.

L'annuncio di Amadeus al TG1

Oltre ai Depeche Mode, quest'anno il Festival di Sanremo accoglierà un altro grande ospite nella serata finale: Ornella Vanoni. L'annuncio durante l'edizione del 4 febbraio del TG1, con un video registrato direttamente da Sanremo e un collegamento con la casa dell'artista, che ha accettato felice l'invito del direttore artistico della kermesse.

Ornella Vanoni è una veterana del Festival: è stata in gara otto volte, la prima nel 1965 con Abbracciami forte, a cui sono seguite altre tre partecipazione negli anni seguenti. Il ritorno poi nel 1970 con Eternità. E poi ancora una pausa di 19 anni prima di salire di nuovo sul palco dell'Ariston nel 1989 con Io come Farò. Le più recenti nel 2019 con la co-conduttrice Virginia Raffaele, nel 2020 nella serata dei duetti al fianco di Alberto Urso e nel 2021 come super ospite.

Gli ospiti di Sanremo 2023

Il cast di Sanremo 2023 è quasi al completo. Chiara Ferragni, Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani saranno le 4 co-conduttrici che affiancheranno Amadeus durante le varie serate del Festival. Tanti gli artisti attesi come super ospiti, internazionali e non, a cominciare da chi sul palco dell'Ariston ha conquistato il gradino più alto, come Mahmood e Blanco e i Maneskin. Attesi poi i Pooh, Gino Paoli, Al Bano Massimo Ranieri. Durante la serata finale ci saranno i Depeche Mode, mentre l'8 febbraio i Black Eyed Peas.