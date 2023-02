Il testo e la traduzione di Ghosts Again, la canzone dei Depeche Mode a Sanremo 2023 I Depeche Mode ritornano per la quarta volta al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Ghosts Again: dopo aver esordito all’Ariston con Stripped, sono ritornati tre anni dopo con Everything Counts. L’ultima volta sul palco del Festival nel 1990 con il successo mondiale Enjoy the Silence.

A cura di Vincenzo Nasto

Depeche Mode a Sanremo 2023

I Depeche Mode ritornano al Festival di Sanremo per la quarta volta, presentando in esclusiva il primo singolo estratto del nuovo album Memento Mori dal titolo Ghosts Again. Il gruppo si esibirà alle 22 con il singolo pubblicato lo scorso 9 febbraio sarà cantato in anteprima mondiale sul palco dell'Ariston, seguendo la tradizione partita nel 1986 nei giorni in cui pubblicavano Stripped, primo estratto da Black Celebration, succeduta poi nel 1989 con Everything Counts. L’ultima volta salirono sul palco dell'Ariston nel 1990 con il loro successo mondiale Enjoy the Silence. Qui il testo e il significato di Ghosts Again.

Il testo di Ghosts Again

Broken meanings

Time is fleeting

See what it brings

Hellos, goodbyes, a thousand midnights

Lost in sleepless lullabies

Heaven’s dreaming

Thoughtless thoughts, my friends

We know we’ll be ghosts again

Sundays shining

Silver linings

Weightless hours

All my flowers

A place to hide the tears that you cried

Everybody says goodbye

Faith is sleeping

Lovers in the end

Whisper we’ll be ghosts again

Heaven’s dreaming

Thoughtless thoughts, my friends

We know we’ll be ghosts again

Faith is sleeping

Lovers in the end

Whisper we’ll be ghosts again

La traduzione di Ghosts Again

Significati infranti

Il tempo è fugace

Guarda cosa porta

Saluti, addii, mille notti di mezza notte

Persi in ninne nanne insonni

Il cielo sta sognando

Pensieri senza pensieri, amici miei

Sappiamo che saremo di nuovo fantasmi

Domeniche splendenti

Rivestimenti d’argento

Ore senza peso

Tutti i miei fiori

Un posto per nascondere le lacrime che hai pianto

Tutti dicono addio

La fede sta dormendo

Gli amanti alla fine

Sussurrano che saremo di nuovo fantasmi

Il cielo sta sognando

Pensieri senza pensieri, amici miei

Sappiamo che saremo di nuovo fantasmi

La fede sta dormendo

Amanti alla fine

Sussurrano che saremo di nuovo fantasmi

Il video di Ghost Again

Il significato della canzone

Il quarto ritorno dei Depeche Mode al Festival di Sanremo, a 33 anni dalla loro apparizione con Enjoy the silence è affidato a Ghosts Again, il primo singolo apripista del nuovo album Memento Mori in uscita il prossimo 24 gennaio. Nel brano viene ripreso il concetto dei fantasmi per rappresentare i ricordi e le esperienze che rimarranno in vita anche dopo la morte. L'accettazione della propria esistenza viene legata al riconoscimento dell'inevitabilità della morte.