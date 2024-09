Giuseppe Garibaldi del GF rifiuta l’invito a Venezia: “Chi sono per sfilare sul red carpet tra attori e registi?” Giuseppe Garibaldi, volto dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha fatto sapere di essersi rifiutato di sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia – nonostante l’invito ricevuto – per evitare di sentirsi a disagio: “Ero stato invitato ma chi sono per stare in mezzo ad attori e registi?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuseppe Garibaldi, volto dell’ultima edizione del Grande Fratello, fa sapere di avere rifiutato di partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 – avrebbe sfilato sul red carpet insieme ad altri influencer e volti noti del piccolo schermo o dei social – per evitare di sentirsi a disagio nel trovarsi nello stesso posto che vede sfilare alcune tra le personalità più influenti del cinema mondiale, professionisti per i quali il red carpet non è una mera vetrina ma l’occasione per pubblicizzare e presentare i propri film. Un discorso che non vale per gli influencer che spesso spesso sfilano sul red carpet dopo avere acquistato un biglietto che garantisce loro l’accesso alla passerella e la possibilità di mettersi in mostra di fronte alle decine di flash dei fotografi per motivi di pubblicità.

Perché Giuseppe Garibaldi non ha sfilato a Venezia 2024

Garibaldi ha spiegato ai suoi follower la decisione di non sfilare a Venezia, precisando di non avere ritenuto opportuno partecipare a una manifestazione del genere senza avere alcun titolo in concorso: “Buongiorno a tutti. Vi volevo informare di una cosa che mi è successa e una decisione. Oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet di Venezia al Festival del Cinema, mi avevano chiamato ad inizio agosto. Però dopo aver visto i vari personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso, tra grandi attori e registi. Io mi sono detto ‘ma io chi sono per andare lì in mezzo a loro?’. Un po’ il rammarico di non essere andato c’è. Però spero che un giorno magari ci andrò per altre qualità, magari quella di attore, chi lo sa. Grazie a chi mi ha invitato a inizio agosto”. Una scelta che si è rivelata essere vincente, anche in considerazione delle critiche che ogni anno personalità dei social e del piccolo schermo ricevono dopo la sfilata di rito sul red carpet.

Gli influencer che hanno sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia

Anche quest’anno, sono numerosissimi gli influencer che hanno deciso di sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia sera alcun film in concorso da presentazione. Tra questi Paola Turani, Nilufar Addati, Alessandro Vicinanza e la compagna Roberta Di Padua, Alessia Lanza e pochi altri volti noti. Unica eccezione Giulia De Lellis che ha, per la prima volta quest’anno, ha sfilato sul tappeto rosso nel ruolo di attrice di uno dei film presentati al Festival.