“Giorgia conduttrice di Sanremo con Carlo Conti”: cosa c’è di vero, interviene la cantante

Quanto c’è di fondato dietro le indiscrezioni che vogliono Giorgia pronta a tornare a Sanremo nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti? A fare chiarezza è la cantante che, proprio nel ruolo di compagna di palco, aveva già partecipato a una serata dell’ultima edizione del Festival condotta da Amadeus.

No, Giorgia non tornerà a Sanremo nel ruolo di co-conduttrice. A fare chiarezza a proposito delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni è stata proprio la cantante, che ai microfoni di RDS ha smentito con decisione la possibilità di un suo ritorno sul palco dell’Ariston.

“Non è vero niente. Non mi ha chiamato nessuno, nessuno mi ha detto niente. Non so da dove sia partita questa voce, anche perché mi ci manca solo quello”, ha dichiarato ironicamente Giorgia durante un intervento al Guerrini e Lanfranchi Show. Parole che chiudono in modo netto ogni possibilità di rivederla in un ruolo che aveva già ricoperto in passato, precisamente durante il Festival di Sanremo 2024, quando a volerla accanto a sé sul palco era stato Amadeus.

La cantante, tra le voci più amate della musica italiana, ha dunque smentito ogni ipotesi di un suo coinvolgimento nella prossima edizione del Festival, quella del 2026, che sarà diretta e condotta da Carlo Conti, tornato alla guida dello show dopo sette anni di assenza.

Da dove nascono le indiscrezioni sul ritorno di Giorgia a Sanremo

Le voci sul presunto ritorno di Giorgia a Sanremo avevano cominciato a circolare in rete a causa di una curiosa coincidenza di date legate al suo tour. Il calendario prevede infatti che la prima parte del tour si concluda il 22 dicembre a Roma, mentre la ripresa dei concerti è fissata per il 13 marzo 2026, lasciando così una lunga pausa proprio nel periodo in cui si terrà il Festival, previsto dal 24 al 28 febbraio. Una circostanza che, secondo alcuni fan e osservatori, avrebbe potuto nascondere la volontà di riservarsi qualche giorno per tornare sul palco dell’Ariston.

Ma a mettere fine ai rumor ci ha pensato direttamente lei, che con la sua consueta schiettezza ha voluto chiarire la situazione, chiudendo definitivamente la porta alle speculazioni.

Quando Giorgia fu co-conduttrice con Amadeus

Il ruolo di co-conduttrice non è una novità per Giorgia. L’artista romana, il cui vero nome è Giorgia Todrani, era stata protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, affiancando Amadeus in quella che fu la sua ultima edizione alla direzione artistica della kermesse. Un’esperienza che le aveva permesso di mostrare, oltre al suo straordinario talento musicale, anche il suo lato ironico e disinvolto.

Per quella serata, Amadeus aveva voluto accanto a sé alcune figure a lui care, tra cui proprio Giorgia, che con il conduttore condivide un rapporto di stima e affetto. Il loro sodalizio, tuttavia, sembra essersi concluso con quell’occasione, perché — almeno per ora — la cantante non tornerà sul palco più famoso d’Italia.