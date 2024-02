Gazzelle in ritardo all’Ariston: arriva all’ultimo minuto nella terza serata di Sanremo Gazzelle ha pubblicato su Instagram il video in cui sfreccia con un motorino tra le strade di Sanremo. Nella didascalia: “Scusate il ritardo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gazzelle è salito sul palco del Festival di Sanremo 2024 con Tutto qui, annunciato da La Sad per la sua seconda esibizione. Sul profilo Instagram del cantante romano è apparso poche ore prima dell'esibizione un video che lo ritrae in motorino, mentre sfreccia tra le strade di Sanremo. Nella didascalia: "Scusate il ritardo". Il video è stato ripreso anche dal profilo Instagram della sua etichetta Maciste Dischi, che ha commentato: "Come arrivare all'Ariston quando sei in ritardo". Il video ha raccolto oltre 50mila like sul profilo Instagram di Gazzelle, ma il piccolo inconveniente non è stato riportato da Amadeus sul palco di Sanremo.

L'esordio di Gazzelle al Festival di Sanremo 2024

Gazzelle, nome d'arte di Flavio Bruno Pardini ha fatto il suo esordio assoluto sul palco del Festival di Sanremo con Tutto qui, con un brano scritto insieme al musicista Federico Nardelli. La partecipazione alla kermesse arriva dopo il suo primo Stadio Olimpico il 9 giugno 2023, anticipato il 19 maggio dall'uscita di Dentro, il suo quarto disco. L'orchestra durante la sua esibizione viene diretta dal maestro Enrico Melozzi. L'autore romano ha raccontato così la scelta di venire al Festival nell'intervista a Fanpage.it: "Fino a qualche anno fa il Festival di Sanremo lo escludevo a prescindere. L'ho sempre preso in considerazione, però lo escludevo poi perché mi sembrava che non fosse giusto per me farlo in quel momento. Volevo farcela senza passare da questi contesti più istituzionali, che poi ti possono dare tanto, ma anche toglierti tanto. Non volevo mai andare a Sanremo pensando che questa cosa mi dovesse servire a qualcosa: ci voglio andare a cuor leggero".

La carriera di Gazzelle: dall'esordio con Superclassico alla consacrazione con Dentro

Dopo aver cambiato il suo nome in Gazzelle nel 2016, il primo singolo ad accendere i riflettori su di lui è Quella te, brano che ha collezionato oltre 15 milioni di stream su Spotify, aprendo poi le porte nel 2017 a Superbattito. Rappresenta uno dei progetti indipendenti di maggior successo, pubblicato per Maciste dischi. Poi arriverà Sayonara e Stelle Filanti, fino all'uscita nel novembre 2018 di Punk: all'interno hit come Scintille e Sopra, complessivamente oltre 70 milioni di stream su Spotify. Negli anni pubblicherà altri due album, Ok nel 2021 e Dentro nel 2023, che sancirà anche il suo appuntamento live più importante: il concerto allo stadio Olimpico di Roma lo scorso 9 giugno 2023.