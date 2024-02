Frankie Hi-Nrg su Angelina Mango: “Vincente a Sanremo per mano della casta”, la risposta della cantante Angelina Mango ha replicato a Frankie Hi-Nrg che ha criticato la sua vittoria al Festival di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale del Festival di Sanremo 2024 non è stata esente da polemiche. A vincere è stata Angelina Mango con la canzone La noia. Scontenti coloro che speravano nella vittoria di Geolier, super favorito al televoto. Così, c'è chi si è chiesto a cosa serva esprimere la propria preferenza tramite sms, se poi la giuria della sala stampa, tv e web e la giuria delle radio possono ribaltare l'esito del televoto. Tra coloro che sposano questa tesi anche Frankie hi-nrg.

Cosa ha detto Frankie hi-nrg su Angelina Mango

In un post pubblicato su X, Frankie hi-nrg ha criticato aspramente la vittoria di Angelina al Festival di Sanremo 2024. Ritiene che tutti coloro che hanno speso dei soldi per sostenere Geolier, dovrebbero sentirsi indignati da come il loro voto non abbia avuto alcun peso. Poi, le parole sulla vincitrice, che ritiene "vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica":

Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro.

Di seguito la classifica del televoto:

Geolier 60%; Angelina Mango 16,1%; Ghali 8,3%; Annalisa 8%; Irama 7,5%.

La replica di Angelina Mango

Angelina Mango, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta la mattina dopo la sua vittoria, ha commentato le parole del rapper e produttore:

Mi dispiace molto per questo tweet in realtà. Non l'avevo letto. L'ha scritto Frankie hi-nrg? Mi dispiace perché lo stimo un sacco. Comunque io della mia vittoria me ne sono accorta quando sono uscita dall'albergo stamattina e c'erano le persone che mi accoglievano. Me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco. Per me quella è una vittoria. Non è un premio, non è una classifica.