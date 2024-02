Frankie hi-nrg: “Non ce l’avevo con Angelina Mango, lei riporterà Eurovision in Italia” Dopo le grandi polemiche scaturite dal suo primo tweet, Frankie Hi-Nrg è tornato a parlare di Angelina Mango: “Non ce l’ho con lei, le auguro di riportare Eurovision in Italia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo le grandi polemiche scaturite dal suo primo tweet, Frankie Hi-Nrg è tornato a parlare di Angelina Mango precisando di non avercela con lei e con la sua vittoria. Quando ha scritto: "Se fossi in quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro". Molti hanno inteso questo tweet come un attacco alla cantante vincitrice del Festival, ma adesso il rapper ha precisato il suo pensiero e, anzi, ha augurato alla cantante di Lagonegro di "riportare Eurovision in Italia".

Le parole di Frankie hi-nrg su Angelina Mango

In un nuovo post su X, Frankie hi-nrg ha precisato che la vittoria di Angelina Mango è più che meritata e che era invece contro la pratica del televoto. Poi, l'augurio di riportare Eurovision in Italia.

Chi pensa che per me la vittoria di Angelina Mango non sia più che meritata ha capito male il senso del mio tweet, che è contro la pratica del televoto. Sarà proprio lei che riporterà Eurovision in Italia.

Angelina Mango si è detta dispiaciuta

Angelina Mango aveva anche alle replicato alle parole di Frankie hi-nrg, dicendosi dispiaciuta per quanto aveva letto. Forse proprio la reazione della cantante, figlia di Pino Mango e Laura Valente, deve aver indotto il rapper a chiarire la sua posizione.

Mi dispiace molto per questo tweet in realtà. Non l'avevo letto. L'ha scritto Frankie hi-nrg? Mi dispiace perché lo stimo un sacco. Comunque io della mia vittoria me ne sono accorta quando sono uscita dall'albergo stamattina e c'erano le persone che mi accoglievano. Me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco. Per me quella è una vittoria. Non è un premio, non è una classifica.