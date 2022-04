Fiorello entra in scena a teatro e domanda al pubblico: “Mica c’è Will Smith in sala?” Will Smith è ancora sulla bocca di tutti dopo il gesto shock alla notte degli Oscar, Fiorello all’apertura del suo show a Napoli ha chiesto ai suoi spettatori: “Mica c’è Will Smith in sala?”

A cura di Gaia Martino

Rosario Fiorello è a Napoli con il suo show "Fiorello presenta: Fiorello!" ed ha ritrovato il calore del pubblico napoletano dopo cinque anni di assenza. L'artista ha lasciato la sua impronta al Palapartenope tra risate, esperimenti scenici e interazioni con i presenti in sala. Lo showman, non appena iniziato il suo show, ha deciso di aprire una piccola parentesi: ha chiesto al pubblico in sala se ci fosse Will Smith. Non poteva non ricordare l'episodio più chiacchierato delle ultime settimane: lo schiaffo dell'attore, star di Hollywood, a Chris Rock durante la notte degli Oscar.

La battuta di Fiorello su Will Smith

Entrato in scena dalla platea con una parrucca, Rosario Fiorello è stato rincorso e circondato dal pubblico presente che l'ha fermato per un selfie. Ma una volta salito sul palco, ha subito chiesto ai presenti al Palapartenope se ci fosse Will Smith in sala, timoroso (ironicamente) di poter ricevere uno schiaffo durante lo spettacolo.

Prima di cominciare devo fare una domanda, per caso c'è Will Smith in sala? Siamo sicuri che non c'è, non si sa mai uno dice una cosa, ti arriva un ca**ottone.

La frase ha generato applausi e risate in sala, tutti a conoscenza di quanto accaduto nella notte degli Oscar tra Will Smith e Chris Rock, secondo quanto si vede dal video pubblicato da Repubblica.

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

Quello di Will Smith è stato il gesto più discusso e chiacchierato nelle ultime settimane, lo schiaffo a Chris Rock gli è costata l'esclusione dagli Oscar per i prossimi dieci anni. Il presentatore dell'evento, famoso comico, gli ha fatto perdere il controllo in sala dopo una battuta (infelice) su Jada Pinkeett che da tempo soffre di alopecia. Dopo le scuse pubbliche, è arrivata la decisione finale sul rapporto (ormai rotto) tra l'Academy e Will Smith. Quello ricevuto agli Oscar 2022 potrebbe essere l'ultimo premio vinto dall'attore che ha commentato l'esito con queste parole: "Accetto e rispetto la decisione".