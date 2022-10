Eurovision Song Contest 2023, perché Montenegro e Macedonia del Nord si sono ritirati Mentenegro e Macedonia del Nord hanno deciso di rinunciare all’Eurovision Song Contest 2023, la cui finale si terrà a Liverpool. Ecco quali sono i motivi di questa scelta.

A cura di Daniela Seclì

Montenegro e Macedonia del Nord hanno deciso di ritirarsi dall'Eurovision Song Contest 2023, la cui finale si terrà a Liverpool. Lo fa sapere la BBC, che indica tra le motivazioni, i costi elevati previsti per partecipare alla nota competizione musicale. Ecco cosa sta succedendo.

Perché Montenegro e Macedonia del Nord si sono ritirati dall'ESC 2023

Le emittenti televisive devono sostenere dei costi per prendere parte all'Eurovision Song Contest 2023 e, secondo quanto riporta BBC, la quota varierebbe in base alle dimensioni del Paese. Inoltre, l'emittente ha aggiunto: "La BBC News ha appreso che ad alcuni Paesi è stato chiesto di pagare di più dopo che la Russia è stata bandita dalla competizione". La Russia, infatti, non è stata ammessa a partecipare all'ESC dopo avere invaso l'Ucraina.

Le motivazioni di Montenegro

Un portavoce della televisione pubblica del Montenegro, RTCG, ha fatto sapere i motivi che hanno spinto il Paese a ritirarsi dall'Eurovision Song Contest 2023: "Ai costi significativi contemplati dalle quote di iscrizione, si aggiungono i costi dovuti al soggiorno in Gran Bretagna, abbiamo anche affrontato una mancanza di interesse da parte degli sponsor, quindi abbiamo deciso di indirizzare le risorse esistenti al finanziamento dei progetti nazionali in corso e pianificati".

Eurovision Song Contest 2023 si terrà a Liverpool

Dopo essersi aggiudicata la vittoria dell'Eurovision Song Contest con la canzone Stefania, interpretata da Kalush Orkestra, purtroppo l'Ucraina non ha potuto organizzare l'evento e dunque ospitare l'Eurovision Song Contest 2023. La guerra che sta mettendo in ginocchio il popolo ucraino, non ha permesso al Paese di celebrare degnamente la loro vittoria. L'evento, come ha fatto sapere la BBC, si terrà in Gran Bretagna, precisamente a Liverpool. Tuttavia, durante la finale dell'ESC 2023, verrà onorata e celebrata la cultura ucraina.