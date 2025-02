video suggerito

Cristiano Malgioglio a Sanremo: “Ho chiesto agli autori di lasciarmi libero, basta chiedermi come mi vesto” Cristiano Malgioglio sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Nel corso della conferenza stampa, l’artista ha parlato dei suoi outfit, dicendosi stufo del fatto che tutti continuino a chiederglielo. Poi ha ricordato i brani che scrisse in passato: “Per le donne i miei brani migliori. Non uso volgarità, può esserci un doppio senso”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristiano Malgioglio sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Con lui sul palco dell'Ariston anche Nino Frassica e Bianca Balti. Nel corso della conferenza stampa che anticipa la serata, l'artista ha parlato dei suoi abiti e dei testi, con cui in passato ha vinto la kermesse. "Ho chiesto agli autori di lasciarmi libero", ha speigato.

"Ho chiesto agli autori di lasciarmi libero"

Nel corso della conferenza stampa che precede la seconda serata, Malgioglio ha parlato anche di come si vestirà durante la diretta, dopo che alcuni suoi capi sono andati perduti. Un argomento che gli sta particolarmente a cuore, ma che non deve diventare prioritario: "Mi disturba che tutti mi chiedono come mi vesto. Dopo 50 anni di carriera, se l'abito deve essere la cosa più importante della serata". Per l'artista la cosa più importante è la libertà: "Ho chiesto agli autori di lasciarmi libero. Se lo fanno, posso dare il meglio di me, portare colore e allegria. Ho cinque capi, due sono arrivati, si erano persi es erano in dogana, li stanno sistemando".

Malgioglio: "Per le donne ho scritto i brani più belli"

Rispondendo a una domanda, Malgioglio ha spiegato di trovarsi meglio a scrivere testi per le donne: "Ho avuto la fortuna di lavorare con le donne, in particolare con Mina. Forse proprio per le donne ho scritto le canzoni più belle, mi trovo meglio. Quando scrivo, la mia testa diventa femmina, voglio una seduzione e una sensualità diversa. Nei miei testi non uso volgarità, può esserci un doppio senso perché lo pensano gli altri". Il paroliere ha poi ricordato uno dei suoi più grandi successi, Gelato al Cioccolato, ricordando un aneddoto: "Dovevo fare questo Sanremo con Adam, cantante asiatico, che ha accettato di cantare con me perché quel brano in quei paesi è un successo immenso. In generale però Amo scrivere per le donne e spero di continuare a farlo".