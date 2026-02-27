Eventi e Festival
Classifica Fantasanremo 2026, i punti dopo la terza serata: LDA e Aka7even ancora in vetta, Leo Gassman rimonta

La classifica del Fantasanremo 2026 dopo la terza serata del Festival di Sanremo andato in onda ieri sera, giovedì 26 febbraio 2026, in diretta su Rai 1. Aka7even e LDA ancora in vetta.
A cura di Gaia Martino
Con il Festival di Sanremo 2026 prosegue parallelamente anche il Fantasanremo, il gioco che coinvolge spettatori e artisti in gara della kermesse, in scena all'Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. La maggior parte dei Big sono sull'attenti per accontentare i fan che hanno puntato su di loro nel gioco: LDA e Aka7even fino ad ora detengono il record. Il duo napoletano è ancora in vetta alla classifica per la terza volta consecutiva, nonostante non si sia esibito ieri sera perché già presente nella seconda serata. Ai pianti alti della classifica ancora Dargen D'Amico. La novità della terza classifica è Leo Gassmann, salito al terzo posto con 250 punti: ecco la classifica completa.

I punti del Fantasanremo dopo la terza serata

  1. LDA e Aka7even 375 punti
  2. Dargen D'Amico 260 punti
  3. Leo Gassmann 250 punti
  4. Bambole di pezza 245 punti
  5. Sal Da Vinci 240 punti
  6. Samurai Jay 235
  7. J-Ax 205 punti
  8. Ditonellapiaga 195 punti
  9. Ermal Meta 195 punti
  10. Eddie Brock 190 punti
  11. Arisa 185 punti
  12. Elettra Lamborghini 185 punti
  13. Malika Ayane 170 punti
  14. Sayf 155 punti
  15. Luchè 140 punti
  16. Michele Bravi 125 punti
  17. Serena Brancale 120 punti
  18. Fulminacci 115 punti
  19. Mara Sattei 115 punti
  20. Maria Antonietta e Colombre 105 punti
  21. Fedez e Masini 109 punti
  22. Patty Pravo 100 punti
  23. Nayt 95 punti
  24. Levante 90 punti
  25. Tommaso Paradiso 80 punti
  26. Enrico Nigiotti 75 punti
  27. Francesco Renga 75 punti
  28. Chiello 65 punti
  29. Raf 35 punti
  30. Tredici Pietro 30 punti

La terza serata di Sanremo, per il gioco parallelo, prevedeva alcuni bonus extra tra cui il Bonus AVIS: gli artisti dovevano portare sul palco un accessorio o un outfit giallo valevole 10 punti. Per l'outfit piumato +10 punti, per chi metteva il microfono sotto l'ascella +10 punti, mentre per chi avrebbe cantato con la mano in tasca +5 punti. Nessun ringraziamento verbale dopo l'esibizione si pagava con un malus -5 punti. Consulta qui la classifica con i Big top 5 della serata.

