Classifica Fantasanremo 2026, i punti dopo la terza serata: LDA e Aka7even ancora in vetta, Leo Gassman rimonta

Con il Festival di Sanremo 2026 prosegue parallelamente anche il Fantasanremo, il gioco che coinvolge spettatori e artisti in gara della kermesse, in scena all'Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. La maggior parte dei Big sono sull'attenti per accontentare i fan che hanno puntato su di loro nel gioco: LDA e Aka7even fino ad ora detengono il record. Il duo napoletano è ancora in vetta alla classifica per la terza volta consecutiva, nonostante non si sia esibito ieri sera perché già presente nella seconda serata. Ai pianti alti della classifica ancora Dargen D'Amico. La novità della terza classifica è Leo Gassmann, salito al terzo posto con 250 punti: ecco la classifica completa.

I punti del Fantasanremo dopo la terza serata

LDA e Aka7even 375 punti Dargen D'Amico 260 punti Leo Gassmann 250 punti Bambole di pezza 245 punti Sal Da Vinci 240 punti Samurai Jay 235 J-Ax 205 punti Ditonellapiaga 195 punti Ermal Meta 195 punti Eddie Brock 190 punti Arisa 185 punti Elettra Lamborghini 185 punti Malika Ayane 170 punti Sayf 155 punti Luchè 140 punti Michele Bravi 125 punti Serena Brancale 120 punti Fulminacci 115 punti Mara Sattei 115 punti Maria Antonietta e Colombre 105 punti Fedez e Masini 109 punti Patty Pravo 100 punti Nayt 95 punti Levante 90 punti Tommaso Paradiso 80 punti Enrico Nigiotti 75 punti Francesco Renga 75 punti Chiello 65 punti Raf 35 punti Tredici Pietro 30 punti

La terza serata di Sanremo, per il gioco parallelo, prevedeva alcuni bonus extra tra cui il Bonus AVIS: gli artisti dovevano portare sul palco un accessorio o un outfit giallo valevole 10 punti. Per l'outfit piumato +10 punti, per chi metteva il microfono sotto l'ascella +10 punti, mentre per chi avrebbe cantato con la mano in tasca +5 punti. Nessun ringraziamento verbale dopo l'esibizione si pagava con un malus -5 punti. Consulta qui la classifica con i Big top 5 della serata.