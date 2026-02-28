Classifica FantaSanremo 2026, i punti dopo la quarta serata: in testa LDA e Aka7even, all’ultimo posto Chiello

La classifica del Fantasanremo 2026 dopo la quarta serata del Festival di Sanremo riserva poche sorprese in vetta. Dopo la puntata dedicata a cover e duetti di venerdì 27 febbraio 2026, Aka7even e LDA sono ancora in testa. Chiudono la classifica Tredici Pietro, Raf e Chiello.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata a duetti e cover, non ha spodestato LDA e Aka7even dal primo posto della classifica del FantaSanremo. I due artisti sono ancora in testa e in ogni esibizione riescono a portare a casa tantissimi punti. Seguono, sul podio, Bambole di pezza e Dargen D'Amico. Bene anche Elettra Lamborghini, Samurai Jay e Leo Gassmann che hanno ancora tutte le carte in regola per un ottimo posizionamento. I big che invece sembrano non aver preso particolarmente a cuore i bonus e i malus del FantaSanremo sono Francesco Renga, Tredici Pietro, Raf e Chiello che chiudono la classifica con una manciata di punti a testa, che vanno da 95 a 110 punti. La finale di Sanremo, in onda stasera, potrebbe stravolgere il posizionamento in classifica dei 30 big. Tutto ancora può succedere, gli appassionati del FantaSanremo lo sanno bene. Intanto di seguito la classifica completa ottenuta dalle prime quattro serate della kermesse canora condotta da Carlo Conti e Laura Pausini.

I punti del Fantasanremo dopo la quarta serata dei duetti e cover