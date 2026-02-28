Classifica FantaSanremo 2026, i punti dopo la quarta serata: in testa LDA e Aka7even, all’ultimo posto Chiello
La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata a duetti e cover, non ha spodestato LDA e Aka7even dal primo posto della classifica del FantaSanremo. I due artisti sono ancora in testa e in ogni esibizione riescono a portare a casa tantissimi punti. Seguono, sul podio, Bambole di pezza e Dargen D'Amico. Bene anche Elettra Lamborghini, Samurai Jay e Leo Gassmann che hanno ancora tutte le carte in regola per un ottimo posizionamento. I big che invece sembrano non aver preso particolarmente a cuore i bonus e i malus del FantaSanremo sono Francesco Renga, Tredici Pietro, Raf e Chiello che chiudono la classifica con una manciata di punti a testa, che vanno da 95 a 110 punti. La finale di Sanremo, in onda stasera, potrebbe stravolgere il posizionamento in classifica dei 30 big. Tutto ancora può succedere, gli appassionati del FantaSanremo lo sanno bene. Intanto di seguito la classifica completa ottenuta dalle prime quattro serate della kermesse canora condotta da Carlo Conti e Laura Pausini.
I punti del Fantasanremo dopo la quarta serata dei duetti e cover
- LDA & Aka7even 595 punti;
- Bambole di pezza 520 punti;
- Dargen D'Amico 370 punti;
- Elettra Lamborghini 370 punti;
- Samurai Jay 365 punti;
- Leo Gassmann 340 punti;
- Ditonellapiaga 310 punti;
- Sal Da Vinci 300 punti;
- J-Ax 290 punti;
- Ermal Meta 285 punti;
- Eddie Brock 255 punti;
- Arisa 240 punti;
- Sayf 240 punti;
- Malika Ayane 210 punti;
- Luchè 185 punti;
- Fulminacci 180 punti;
- Enrico Nigiotti 180 punti;
- Michele Bravi 175 punti;
- Serena Brancale 165 punti;
- Mara Sattei 160 punti;
- Maria Antonietta & Colombre 160 punti;
- Levante 150 punti;
- Patty Pravo 150 punti;
- Tommaso Paradiso 135 punti;
- Fedez e Masini 130 punti;
- Nayt 130 punti;
- Francesco Renga 110 punti;
- Tredici Pietro 105 punti;
- Raf 100 punti;
- Chiello 95 punti.