La top 5 della classifica provvisoria dopo la terza serata di Sanremo

I primi cinque Big classificati dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2026. La classifica è in ordine casuale ed è stata ottenuta attraverso il voto della giuria delle radio e la preferenza espressa dagli spettatori tramite il televoto.

La classifica provvisoria dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Giovedì 26 febbraio si sono esibiti quindici Big. Alla fine della puntata, Carlo Conti, Laura Pausini, Irina Shayk e Ubaldo Pantani hanno svelato i nomi dei primi cinque classificati. Gli artisti sono stati menzionati in ordine casuale, dunque al momento non è dato sapere chi è sul podio e chi no.

Come è stata ottenuta la classifica provvisoria della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Per arrivare ai nomi dei cinque artisti più alti in classifica, si è tenuto conto della Giuria delle Radio e del Televoto, proprio come è successo quando si sono esibiti i primi quindici artisti. In particolare, nel corso della terza serata, gli spettatori hanno avuto modo di riascoltare le canzoni di Maria Antonietta e Colombre; Leo Gassmann; Malika Ayane; Sal Da Vinci; Tredici Pietro; Raf; Francesco Renga; Eddie Brock; Serena Brancale; Samurai Jay; Arisa; Michele Bravi; Luché; Mara Sattei e Sayf.

La classifica provvisoria di giovedì 26 febbraio vede nelle prime cinque posizioni:

Arisa con la canzone Magica Favola;

Sayf con la canzone Tu mi piaci tanto;

Luchè con la canzone Labirinto;

Serena Brancale con la canzone Qui con me;

Sal Da Vinci con la canzone Per sempre sì.

Ribadiamo che la classifica è in ordine casuale ed è stata ottenuta tenendo in considerazione il televoto per il 50% e la giuria delle radio per il restante 50%. La musica, è proprio il caso di dirlo, cambierà nella serata di venerdì 27 febbraio quando sul palco dell'Ariston si lascerà spazio alle cover e ai duetti dei 30 Big in gara. In questo caso, a votare saranno gli spettatori tramite il televoto, la sala stampa e la giuria delle radio con un peso del 34%, 33% e 33%. Quella delle cover sarà una sorta di gara a parte, la cui votazione non influenzerà in alcun modo l'esito della classifica finale. Sabato, saranno richiamati tutti a votare: televoto, sala stampa e giuria delle radio per ottenere i nomi dei cinque artisti che si contenderanno la vittoria del Festival di Sanremo 2026.