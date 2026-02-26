Eventi e Festival
Fantasanremo 2026, la classifica dopo la seconda serata: tutti i bonus, i malus e i punteggi

La classifica provvisoria del FantaSanremo dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda ieri sera. In cima LDA e Aka7even, che al momento sono a un totale di +375 punti. Male per TrediciPietro, attualmente ultimo con +10 punti.
A cura di Elisabetta Murina
È stata pubblicata la seconda classifica provvisoria del FantaSanremo, stilata alla fine della seconda serata del Festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti solamente 15 dei 30 Big in gara. Prima posizione per Lda e Aka 7Even, che sono a un totale di 345 punti (165 nella prima esibizionee 170 nella seconda). Ultimo posto invece per Tredici Pietro, con +10 punti totali, anche se l'artista non si è ancora esibito ieri per la seconda volta. Questa sera, giovedì 26 febbraio, si esibiranno i restanti 15 artisti in gara.

Fantansanremo 2026, la classifica dopo la seconda serata

La classifica temporanea del FantaSanremo, aggiornata dopo la seconda serata di mercoledì 25 febbraio, vede ancora una volta Lda e Aka 7even al primo posto con + 175 punti: i due artisti hanno guadagnato +165 con la prima esibizione e +170 con la seconda. Ultimo posto invece per Tredici Pietro Di seguito la classifica temporanea e i relativi punteggi, ricordando che questa sera (26 febbraio) si esibiranno gli altri 15 artisti in gara:

  1. LDA e Aka7even  345 punti
  2. Dargen D'Amico. 260 punti
  3. Bambole di pezza  215 punti
  4. Ditonellapiaga 185 punti
  5. Elettra Lamborghini 185 punti
  6. J-Ax 185 punti
  7. Ermal Meta 165 punti
  8. Leo Gassmann 145 punti
  9. Sal Da Vinci 120 punti
  10. Fulminacci 115 punti
  11. Arisa 100 punti
  12. Fedez e Masini 100 punti
  13. Patty Pravo 100 punti
  14. Nayt 95 punti
  15. Levante 90 punti
  16. Samurai Jay 90 punti
  17. Eddie Brock 85 punti
  18. Tommaso Paradiso 80 punti
  19. Malika Ayane 75 punti
  20. Serena Brancale 70 punti
  21. Chiello 65 punti
  22. Enrico Nigiotti 65 punti
  23. Maria Antonietta e Colombre 60 punti
  24. Sayf 55 punti
  25. Luchè 45 punti
  26. Michele Bravi 45 punti
  27. Francesco Renga 35 punti
  28. Mara Sattei 25 punti
  29. Raf 15 punti
  30. Tredici Pietro 10 punti

LDA e Aka 7Even in cima alla classifica, malus per Patty Pravo

Dopo la seconda serata di Sanremo 2026, la coppia artistica formata da LDA e Aka 7even si conferma al primo posto in classifica: i due cantanti hanno guadagnato +175 punti durante la diretta grazie a bonus come linguaccia, inchino con la mano sul cuore, guanti, direttore d'orchestra con il papillon, ballerini e reformer sul palco, solo per citarne alcuni. Stando alla classifica, non ci sono stati grandi malus, se non un -5 per Patty Pravo che non ha ringraziato alla fine della sua esibizione.

