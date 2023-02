Chiara Ferragni torna sui social dopo la prima volta in tv: “Un palco meraviglioso, 24 ore assurde” L’imprenditrice ringrazia i suoi follower su Instagram, la sua zona di comfort, dove è sempre la stessa ma con diverse consapevolezze in più. “Mi ha dato tantissimo, mi sono divertita e volevo ringraziarvi per tutto l’amore che ho provato e sentito da voi”.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferragni torna sui social dopo la sua prima volta in tv a Sanremo 2023. Ringrazia i suoi follower, che si sono tramutati in pubblico televisivo, contribuendo a regalare al Festival gli ascolti migliori negli ultimi 28 anni. Torna su Instagram, la sua zona di comfort, dove è sempre la stessa ma con diverse consapevolezze in più. Com'era prevedibile, tanti sono stati gli apprezzamenti ma anche qualche critica, in particolare per il suo monologo che a tratti non ha convinto. La salita continua: il palco del festival la aspetta per la serata finale, quella di sabato 11 febbraio che decreterà il vincitore. Nel frattempo, c'è margine per riprendere fiato.

Il ringraziamento di Chiara Ferragni ai suoi follower

"Guys, sono state 24 ore assurde e quel palco è stato meraviglioso", fatto sapere l'imprenditrice non appena ha ripreso il possesso dei suoi social. Le emozioni della serata sono ancora vivide sulla pelle, per metabolizzare ci sarà tempo. "Mi ha dato tantissimo, mi sono divertita e volevo ringraziarvi per tutto l’amore che ho provato e sentito da voi. Ci vedremo sul quel palco ancora, sabato", conclude nel breve messaggio prima di tornare al riposo nella residenza sulle colline della città dei fiori. Il suo glam stylist Manuele Mameli sui social svela il momento in cui ha Chiara si è lasciata tagliare i capelli, per stupire il pubblico con un'operazione artistica che difficilmente dimenticheremo. Per quanto infatti il suo monologo possa aver lasciato spazio a perplessità e opinioni, i suoi look sono stati un link diretto ad un messaggio preciso, una citazione artistica tanto efficace quanto riuscita.

Il supporto di Fedez a Chiara Ferragni sul palco del Festival

Non è mancato il supporto via social da parte di Fedez a Chiara Ferragni sul palco. Serata libera per il rapper (mercoledì 8 febbraio sale a bordo della crociera che ospita l'evento parallelo al festival), che ha potuto seguire dal piccolo schermo la performance della compagna. "Questa è mia moglie, ho fatto dei figli con lei", scherzava su Instagram nel momento più denso di emozione della serata. "Ti amo, orgoglioso di te", ha scritto poi pubblicamente, nonostante il rapper in genere non sia troppo incline ad aprirsi su aspetti così privati.