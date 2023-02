Stefano Coletta sugli ascolti di Sanremo 2023: “Grazie a Chiara Ferragni che ha portato il suo target” Stefano Coletta commenta gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2023, ringraziando Chiara Ferragni che con la sua presenza ha traghettato verso il piccolo schermo una gran parte di pubblico lontano dalla tv generalista.

La conferenza stampa post prima serata di Sanremo 2023 tira le fila di un percorso che va ormai avanti da quattro anni, essendo quella di quest'anno la quarta edizione del Festival condotta da Amadeus. I dati di ascolto hanno confermato il successo di questa conduzione ed è proprio su questo che si è soffermato Stefano Coletta parlando dei risultati Auditel e sottolineando quanto la presenza di Chiara Ferragni sia stata determinante nel portare verso il piccolo schermo una fascia consistente degli spettatori.

Il commento di Coletta sugli ascolti

Un commento puntuale, oltremodo accurato e preciso, quello di Stefano Coletta che ha chiarito i vari dettagli dei dati di ascolto, il più alto in termini di share degli ultimi 28 anni, un risultato che ha accolto una fascia di pubblico particolarmente ampia, che ha incluso anche delle fasce prima d'ora mai toccate, come quella tra gli 8-14 anni del pubblico femminile, contando il +22,3% di share rispetto allo scorso anno, un dato incredibile che conferma essere il risultato di una scelta ben precisa, come quella di avere sul palco un personaggio influente come Chiara Ferragni. Il direttore dell'intrattenimento del prime time, quindi, dichiara:

Il 62.45% è il risultato più alto degli ultimi 28 anni. Rispetto all'anno scorso la serata è durata di più, ci sono centomila teste in meno ma il dato è poco comparabile perché siamo andati in onda con mezz'ora in più. Sappiamo che più si va in lungo, più le teste diminuiscono. La platea tv di ieri aveva 2 milioni e 7 in meno, in una stagione in cui i numeri sono più bassi, quindi il dato rilevato è ancora più straordinario.

La presenza dell'influencer, infatti, è stata oggetto d'analisi anche di Coletta che ha ringraziato pubblicamente Ferragni per la sua presenza, sottolineando la necessità di mettere in relazione due mondi che non possono più prescindere l'uno dall'altro, ovvero social e televisione: "Noi non siamo più il futuro, ma dobbiamo parlare a chi sarà il futuro e questi dati sono importanti. E ringrazio Chiara Ferragni che è portatrice di questo target, è il messaggio più bello".

Il successo di Fiorello con Viva Sanremo

Altri dati clamorosi, in termini di ascolti, quelli registrati da Fiorello con il suo Viva Sanremo, in onda direttamente dopo la messa in onda della puntata del Festival e riproposto la mattina alle 7 al posto dell'appuntamento con Viva Rai2. I dati forniti, come spiegato da Coletta e dagli addetti ai lavori presenti in conferenza stampa, sono parziali, ma segnano comunque un dato di grande successo per lo showman siciliano che conferma il suo appeal sul pubblico: