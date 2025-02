Carlo Conti e la dedica a Frizzi a Sanremo 2025: Clerici commossa, l’abbraccio con la moglie Carlotta Mantovan Antonella Clerici, co-conduttrice con Gerry Scotti della prima serata del Festival di Sanremo 2025, si è commossa nel corso dell’omaggio a Fabrizio Frizzi. “Sarebbe stato il quarto su questo palco” ha commentato Carlo Conti riferendosi al collega scomparso. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

250 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, in onda martedì 11 febbraio su Rai 1, spazio a un omaggio per Fabrizio Frizzi. Carlo Conti, insieme ai suoi co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti, hanno ricordato il collega, scomparso nel 2018.

La commozione di Antonella Clerici per Fabrizio Frizzi

"C'è una certezza, se fosse ancora con noi qui ci sarebbe un quarto amico su questo palco" sono state le parole di Carlo Conti per Fabrizio Frizzi poco prima che partisse la canzone di Toy Story Hai un amico in me. Nel momento del tributo al collega scomparso, Antonella Clerici si è commossa. La co-conduttrice, poi, ha salutato Carlotta Mantovan, moglie di Frizzi, e la figlia Stella. Nelle sue storie Instagram è apparso un video in cui abbraccia forte Mantovan e a corredo del filmato la scritta: "Grande emozione". "Dovevamo farlo" ha commentato Gerry Scotti parlando dell'omaggio all'amico scomparso.

Carlo Conti e l'omaggio a Fabrizio Frizzi nella prima serata del Festival di Sanremo

Più volte prima dell'inizio del Festival di Sanremo, Carlo Conti aveva sottolineato che avrebbe voluto accanto a sé anche l'amico Fabrizio Frizzi. Nel corso di una delle puntate di È sempre mezzogiorno, il conduttore e direttore artistico della kermesse aveva già anticipato il suo desiderio: "Se ci fosse stato Fabrizio Frizzi, sarebbe stato anche lui su quel palco con noi". Una frase a cui Clerici aveva ribattuto: "In qualche modo, ci sarà". Anche nel corso del collegamento con Domenica In, Carlo Conti aveva risposto a una domanda legata al collega Fabrizio Frizzi: "Lui ci sarebbe stato sicuramente. Nel nostro lavoro non conta quanti Sanremo hai fatto, ma l'affetto che ti dimostra il pubblico. Per lui è arrivato grandioso quando ci ha lasciato. Credo che valga molto di più di tanti Sanremo".