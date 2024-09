Area Sanremo 2024 per la sezione Giovani, aperte le iscrizioni: come ci si iscrive e con quali requisiti

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

A partire dalla giornata di lunedì 23 settembre si sono aperte le iscrizioni della nuova edizione di Area Sanremo, che si chiuderanno il prossimo 14 ottobre. Si tratta del talent per giovani aspiranti cantanti che, attraverso una selezione, potranno accedere alle fasi finali che condurranno sul palco dell'Ariston, nelle Nuove Proposte di Sanremo 2025.

Aperte le iscrizioni per Area Sanremo: fino a quando è possibile iscriversi

Per potersi iscrivere alle selezioni, basterà consultare il sito (www.area-sanremo.it) per seguire tutti i dettagli della procedura. Coloro che saranno ammessi, vedranno il loro nome pubblicato sul portale di Area Sanremo. L'iscrizione è riservata solo a coloro che non hanno mai partecipato alle precedenti edizioni del "talent" o di Sanremo Giovani. Quindi, dopo una previa selezione, a novembre al Palafiori ci saranno le audizioni con la commissione coordinata da Carlo Conti, a cui seguirà un programma particolarmente ricco di novità, attività formative organizzate dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Le novità della nuova edizione di Area Sanremo 2024

Come annunciato da Filippo Biolé, il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Carlo Conti sarà anche il direttore Artistico di Area Sanremo 2024. In questa nuova edizione del concorso canoro sono previste delle novità: i finalisti saranno intorno alla ventina; i vincitori saranno dieci e parteciperanno all'audizione con la commissione Rai, che avrà il compito di scegliere i due che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani, che si terrà a dicembre su Rai1. Uno dei due, quindi, parteciperà sicuramente al Festival di Sanremo. Nel mese di febbraio si arriverà a quattro artisti, di cui tre scelti con le selezioni di Sanremo Giovani e uno da Area Sanremo che potranno contendersi la vittoria nella categoria Nuove Proposte, reintrodotta dal conduttore quest'anno nella kermesse.