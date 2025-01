video suggerito

Annalisa smentisce di aver rifiutato la conduzione di Sanremo 2025: "Chi mi conosce non aveva dubbi" La cantante finita al centro di un'indiscrezione secondo cui avrebbe detto no alla conduzione di Sanremo, smentisce categoricamente: "Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma lo chiarisco per il rispetto delle persone coinvolte".

A cura di Andrea Parrella

La voce era fantasiosa, fin troppo, ma Annalisa non ha potuto fare a meno di smentirla. La cantante ha pubblicato sui social un chiarimento rispetto ad un'indiscrezione che circolava da giorni, secondo cui avrebbe rifiutato la proposta di condurre una delle serate di Sanremo 2025 a causa dei nomi di chi l'avrebbe affiancata.

La smentita categorica di Annalisa

"Io con quelli non ci salgo", la frase attribuita indebitamente alla cantante, che lei stessa ha smentito categoricamente in questi minuti attraverso un post sui social: "Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero! Abbracci". Nessuna conferma, dunque, rispetto a una voce emersa diversi giorni dopo l'annuncio di Carlo Conti di co-conduttrici e co-conduttori di questa edizione del Festival di Sanremo. La serata di apertura vedrà Gerry Scotti e Antonella Clerici affiancare Carlo Conti, che nei giorni successivi avrà sul palco con lui tra gli altri Geppi Cucciari, Katia Follesa, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Miriam Leone, Alessandro Cattelan.

Annalisa a Sanremo 2025 con Giorgia

Annalisa, peraltro, a Sanremo ci sarà anche quest'anno. Dopo la partecipazione dello scorso anno in gara con "Sinceramente", la cantante sarà sul palco dell'Ariston anche quest'anno, ospite nella serata di venerdì 14 febbraio dedicata alle cover, per duettare con Giorgia sulle note di Skyfall di Adele. A commentare il duetto, nelle scorse ore, è stato il padre di Giorgia. "Verra giù l'Ariston", ha detto Giulio Todrani a La Volta Buona, ricordando come la figlia sia stata in grado di splendere anche a Sanremo 2023. Nel corso di quell'edizione regalò al pubblico un duetto con Elisa: "Lei ha fatto un duetto con Elisa stupendo nel 2023, hanno cantato Di sole e d'azzurro e Luce. È stato bellissimo".