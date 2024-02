Angelina Mango ha perso la custodia del premio di Sanremo, l’appello: “La cerchiamo disperatamente” Dopo la vittoria, Angelina Mango ha perso la custodia del premio del Festival di Sanremo 2024. Così, ha lanciato un appello sui social per ritrovarla: “Stiamo cercando disperatamente la custodia. Qualcuno ce l’avrà”. Nel frattempo, sta custodendo il leone d’oro in un sacchetto, scherzandoci su: “Non è fattibile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Piccolo ‘problema tecnico' per Angelina Mango dopo la vittoria a Sanremo 2024. L'artista ha trionfato al Festival con il brano La Noia e, dopo aver ritirato il premio sul palco dell'Ariston, ha preso la custodia. Così, ha voluto lanciare un appello sui social per ritrovarla.

L'appello di Angelina Mango sui social

"Io ho un appello da fare", ha raccontato Angelina Mango in una storia su Instagram. "Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio di Sanremo", ha continuato la giovane vincitrice. Dopo aver ritrovato il premio, un leone d'oro appoggiato a una palma (simbolo della città di Sanremo), ha perso la custodia rossa che lo contiene. Non si sa al momento dove sia: "Qualcuno ce l'avrà". Nel frattempo, la cantante sta conservando la statuetta all'interno di un normale sacchetto, scherzandoci su: "Non è fattibile". E spera che presto il ‘problema' si possa risolvere.

Angelina Mango con il premio di Sanremo sul palco dell'Ariston

Angelina vince Sanremo, una donna dopo 10 anni: al secondo posto Geolier

Angelina Mango che vince a Sanremo 2024 segna un importante momento per la storia del Festival: una donna torna al primo posto dopo 10 anni. L'ultima era stata Arisa con Controvento nel 2014, nel mezzo solo uomini, dai Maneskin con Zitti e Buoni, a Diodato con Fai Rumore, passando per Mahmood con Soldi. La giovane artista lucana, reduce dalla sua esperienza nella scuola di Amici, è una delle poche donne a essere riuscite, quest'anno, a scalare le classifiche con il suo album e con diversi singoli di successo. Al secondo posto il rapper Geolier con I p'me, Tu p'te, che ha suscitato non poche polemiche per il suo testo interamente in napoletano, per la vittoria nella serata delle Cover, dove si è esibito con Gigi D'Alessio, Luchè e Guè Pequeno, e per il risultato del televoto, che fino alla serata finale l'ha visto in testa con oltre il 60% di preferenze da parte del pubblico.