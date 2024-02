Arisa omaggia la vittoria di Angelina Mango a Sanremo: “Non sono più io l’ultima donna, fiera di te” Angelina Mango è la prima donna a vincere il Festival di Sanremo dopo 10 anni. L’ultima era stata Arisa nel 2014 con il brano Controvento. E proprio l’artista ha voluto congratularsi con lei: “Ho una degna erede e questo mi rende fiera. Che tu possa arrivare lontano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

237 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Finalmente non sono più io l'ultima donna ad aver vinto Sanremo". Così Arisa ha commentato su Instagram il primo posto a Sanremo 2024 di Angelina Mango. Dieci anni fa, nel 2014, era stata proprio lei con Controvento a vincere il Festival, allora condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Le parole di Arisa sulla vittoria di Angelina

Aria è orgogliosa che sia stata una donna a trionfare nella 74esima edizione della kermesse, 10 anni dopo il suo primo posto con Controvento. E non una donna qualsiasi, ma Angelina Mango, che Arisa stima artisticamente e di cui è molto fiera:

Finalmente non sono più io l’ultima donna ad aver vinto Sanremo, ho una degna erede che ha respirato la mia stessa aria, bevuto la mia stessa acqua, calpestato la mia stessa Terra e questo mi rende ancora più fiera. Che Tu possa Cara Angelina Mango, arrivare lontano rimanendo sempre comoda dentro Te stessa. Ti meriti tutto e sapevo che sarebbe successo dal primo momento che ti ho vista tanti tanti anni fa. Sei grande! Ti voglio bene.

Con Angelina una donna torna a vincere a Sanremo

Angelina Mango che vince a Sanremo 2024 segna un importante momento per la storia del Festival: una donna torna al primo posto dopo 10 anni. L'ultima era stata Arisa con Controvento nel 2014, nel mezzo solo uomini, dai Maneskin con Zitti e Buoni, a Diodato con Fai Rumore, passando per Mahmood con Soldi. La giovane artista lucana, reduce dalla sua esperienza nella scuola di Amici, è una delle poche donne a essere riuscite, quest'anno, a scalare le classifiche con il suo album e con diversi singoli di successo. Un percorso artistico che l'ha fatta diventare un vero e proprio fenomeno nazionale, con i suoi brani cantanti dappertutto, dal tormentone Ci pensiamo domani, colonna sonora dell'estate, a Che t'o dico a fà in napoletano, che è stato premiato con un disco di platino.