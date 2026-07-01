All’Eurovision 2027 parteciperà il Canada, ora anche la tv canadese è membro ufficiale

Il Canada entra ufficialmente tra i Paesi che parteciperanno all’Eurovision Song Contest nel 2027 in Bulgaria. L’annuncio arriva dopo l’adesione di CBC/Radio-Canada come membro a pieno titolo dell’EBU.

Dal 2027 anche il Canada entra a far parte dei Paesi che saranno in gara all'Eurovision Song Contest. Sul palco di Sofia, quindi, vedremo esibirsi il prossimo anno anche un artista canadese.

A comunicare la notizia sono l'European Brodcasting Union (EBU) e il nuovo membro dell'Unione Europea di Radiodiffusione, ovvero la CBC/Radio-Canada, ovvero l'emittente pubblica nazionale canadese. Dopo l'ingresso dell'Australia nel 2015, il Canada è l'altro nuovo Paese ad entrare nell'Eurovision Song Contest, che avrà quindi un posto nelle semifinali. Come accade per gli altri Paesi, sarà poi l'emittente canadese a rendere noti i dettagli su come verrà selezionato il brano che poi gareggerà durante le semifinali della kermesse.

Prima di entrare a pieno titolo tra i Paesi di ESC, il Canada ha dovuto superare delle selezioni. Nella 70esima edizione, tenutasi a maggio, il Canada si è classificato tra i primi tre Paesi nella votazione Resto del Mondo. Con l'annuncio dell'adesione di CBC/Radio-Canada come membro dell'EBU, si è aperta la possibilità per il Paese di partecipare all'Eurovision dalla prossima edizione. A manifestare l'entusiasmo per questo nuovo traguardo è stata Marie-Philippe Bouchard, Presidente e CEO dell'emittente, che ha dichiarato:

La nostra partecipazione all'Eurovision Song Contest, che inizierà il prossimo anno in Bulgaria, permetterà ai talenti canadesi di esibirsi su uno dei palcoscenici musicali più prestigiosi al mondo. Permetterà inoltre ai fan canadesi di continuare a seguire e votare all'Eurovision, come hanno fatto per anni, con l'ulteriore emozione di vedere il proprio Paese rappresentato sul palco dell'Eurovision.

I canadesi, inoltre, sono stati tra coloro che hanno comprato il più alto numero di biglietti, fuori dall'Europa e infatti molti sono stati gli arrivi a Vienna per poter assistere alle semifinali e alla finale.