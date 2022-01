Al GF Vip mancava solo il canna-gate, Barù accusato di aver fumato in Casa Nelle ultime ore diversi inquilini del GF Vip starebbero insinuando che Barù possa aver fumato una canna in Casa.

Il 2022 del GF Vip inizia con la prima polemica da risolvere in puntata. Si tratta di Barù e, in particolare, delle accuse indirette che al concorrente sarebbe state mosse nelle ultime ore da alcuni inquilini della casa. Il neo entrato al GF Vip sarebbe accusato di aver fumato una canna la notte dell'ultimo dell'anno.

Sophie e Miriana ne parlano di nascosto

A far scoppiare un caso potenziale che pare molto simile a quello che segnò una delle ultime edizioni dell'Isola dei Famosi, è stata Sophie Codegoni che, durante una chiacchiera con Alessandro Basciano, ha raccontato quanto sarebbe accaduto nella notte di capodanno, quando Barù avrebbe appunto fatto qualcosa di grave. Sophie ne avrebbe quindi parlato sotto le coperte, per eludere le telecamere ed evitare che i microfoni si sentissero, con Miriana Trevisan, che avrebbe confermato Barù si sia fatto una canna, in quanto sia lei che Jessica avrebbero sentito un odore diverso dal tabacco. Il dialogo tra le due sarebbe stato quindi tagliato dal GF Vip, con uno stacco della regia e il richiamo per Sophie in confessionale.

Lulù ha chiesto direttamente conferma a Barù

Una versione dei fatti che sarebbe stata confermata sia da Lulù che Jessica Selassié. La prima avrebbe deciso di chiederlo direttamente a Barù, il quale non avrebbe negato la cosa, non specificando nulla di più. Questa sequenza di eventi andrebbe ad aggiungersi a quanto detto pochi giorni fa da Barù nel corso di una conversazione scherzosa con Jessica, quando ha raccontato di farsi le canne da quanto ha 14 anni.

Non si esclude, d'altronde, che si possa trattare di semplice tabacco o di cannabis light che, come noto, non è sostanza illegale e, se di questo si dovesse trattare, sarebbe interessante capire la linea che deciderà di adottare la produzione, vista l'enorme visibilità data da tutti i concorrenti al consumo di tabacco scaldato tramite sigaretta elettronica. Una vicenda che verrà probabilmente sviscerata nella prossima puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 3 gennaio.