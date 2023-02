A che ora inizia e finisce Sanremo 2023: gli orari della seconda serata del Festival Quando inizia e quando finisce la seconda serata del Festival di Sanremo 2023: ecco la programmazione.

A cura di Cristina Somma

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) Nella foto: Amadeus, Gianni Morandi

Il Festival di Sanremo 2023 si terrà dal 7 all'11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Ariston e in onda su Rai1 in prima serata. Le 5 serate del festival saranno condotte da Amadeus che sarà affiancato da diversi co-conduttori e co-conduttrici. Nella seconda serata, che si terrà l'8 febbraio, toccherà a Gianni Morandi e Francesca Fagnani affiancare il conduttore e tra i super ospiti ci sono Al Bano e Massimo Ranieri che formeranno un inedito trio con Morandi. Ci saranno, inoltre, come ospiti internazionali i Black Eyed Peas. Poi ci sarà un momento comico con Angelo Duro e Francesco Arca che presenterà la fiction "Resta con me". La scaletta prevede l'esibizione della seconda metà dei 25 cantanti in gara. È già nota la scaletta completa della seconda serata con le esibizioni dei cantanti in gara, tra questi gli Articolo 31, Giorgia, Madame, Tananai, Paola e Chiara e i Modà.

A che ora inizia la seconda serata di Sanremo 2023

La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 va in onda mercoledì 8 febbraio su Rai1 e inizia alle 20.40. La prima puntata del Festival di Sanremo sarà anticipata, come di consueto per tutte le serate, dal PrimaFestival condotto da Andrea Delogu, affiancata da Jody Cecchetto e gli Autogol, previsto dalle 20.30 alle 20.40.

A che ora finisce la seconda serata del Festival di Sanremo 2023

La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 finisce da programmazione all'1.30, ma non finisce qui perché Fiorello condurrà su Rai1 il suo ‘VivaRai2…Viva Sanremo di notte' che avrà funzione di DopoFestival e andrà in onda su Rai1 dopo tutte le serate, da martedì 7 a venerdì 10 febbraio. L'edizione notturna di ‘Viva Rai2' durerà 45 minuti tra notizie, varietà e curiosità dall’Ariston, grazie anche ai collegamenti in diretta con l'inviato al Festival, Gabriele Vagnato. Tutto in compagnia di Fiorello e Biggio – come scritto sul sito ufficiale della Rai – e di tutto il cast di Viva Rai2, dal “glass studio” di Via Asiago, a Roma. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina, alle 7.15 su Rai 2, andrà poi in onda, come di consueto, il programma di Fiorello ‘Viva Rai2…Viva'.