A che ora finisce Sanremo 2024: gli orari della terza serata del Festival La terza serata del Festival di Sanremo 2024 in diretta su Rai1 l’8 febbraio vede Amadeus accompagnato da Teresa Mannino in qualità di co-conduttrice: ecco a che ora finirà la puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 8 febbraio in diretta su Rai Uno la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Prosegue la gara tra i Big della 74esima edizione della kermesse: nel terzo appuntamento di questa sera con Teresa Mannino come co-conduttrice accanto ad Amadeus, si esibiscono sul palco i restanti 15 artisti, coloro che non hanno cantato nella seconda serata. Saliranno sul palco del Teatro Ariston anche gli ospiti scelti per la serata: l'attore e musicista Russell Crowe che si esibirà con la sua band, poi il cantante Eros Ramazzotti, l'attrice e showgirl Sabrina Ferilli e Paola e Chiara, conduttrici del prima Festival. Bresh, invece, si esibirà sulla nave da crociera di Costa Crociere. La serata è iniziata alle 20:45: ecco l'orario di chiusura previsto.

A che ora finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2024

Stando alla stesura della scaletta, la terza serata del Festival di Sanremo 2024 in prima serata su Rai1 l'8 febbraio 2024 dovrebbe chiudersi poco dopo l'1.30 di notte. L'orario di chiusura è previsto precisamente per l'01:40 di notte. Non appena terminata la serata, gli appassionati che decideranno di continuare a vivere l'atmosfera del Festival potranno apprezzare Fiorello con il DopoFestival di Viva Rai2 Viva Sanremo. Lo showman nei suoi show analizza e commenta quanto accaduto in serata in compagnia di Amadeus, conduttore e direttore artistico: lo show inizia, infatti, subito dopo la puntata del Festival e vede Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari e il resto del cast di ballerini e performer come protagonisti dietro all'iconico bancone. In occasione della kermesse, lo show solitamente in onda la mattina su Rai 2, si è posizionato con il glass all'uscita del Teatro Ariston con una grossa insegna "Aristonello".