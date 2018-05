Il candidato presidente del Consiglio proposto da Lega e Movimento 5 Stelle avrebbe "taroccato" il suo curriculum vitae. A sostenerlo è il giornalista del New York Times Jason Horowitz, che ha verificato alcune voci contenute nel cv pubblico diffuso dallo stesso Giuseppe Conte. Secondo quanto scoperto da Horowitz, il papabile premier Conte non avrebbe "perfezionato i suoi studi alla New York University" come dichiarato nei cv reperibili in rete. "Giuseppe Conte, potenzialmente il prossimo leader italiano, ha scritto che ‘perfezionò e aggiornò i suoi studi' alla New York University, ma, quando abbiamo chiesto, ci è stato risposto: ‘Una persona con questo nome non compare nei nostri archivi come studente o membro di facoltà', ha scritto Horowitz su Twitter non appena verificate le informazioni contenute nel Cv di Conte.

Nel suo curriculum ufficiale, inviato alla Camera dei Deputati in occasione delle elezioni a componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, Conte dichiara di aver trascorso ogni estate, dal 2008 al 2012, almeno un mese nell'Università americana, ma di questa permanenza non vi è traccia ufficiale. L'università americana, contattata dal corrispondente del Nyt, sostiene infatti che il nome di Giuseppe Conte non appaia in alcun registro e dunque il professore di diritto privato non avrebbe affatto perfezionato i suoi studi alla New York University. La portavoce della New York University, Michelle Tsai, ha infatti smentito quelle informazioni dichiarando che "una persona con questo nome non compare nei nostri archivi come studente o membro di facoltà", aggiungendo inoltre che è possibile che Conte abbia seguito qualche programma di due giorni per i quali la scuola non tiene registri, programmi che però non sarebbero affatto equiparabili a veri e propri corsi di perfezionamento.