USA, passeggero ubriaco molesta assistenti di volo: legato al sedile con nastro adesivo

Un giovane dell’Ohio è stato tratto in arresto in Florida lo scorso weekend dopo essere stato accusato di aver palpeggiato e preso a pugni due assistenti di volo donne durante un volo da Filadelfia a Miami. Maxwell Berry, 22enne di Norwalk, è stato arrestato sabato all’aeroporto internazionale di Miami e accusato di tre capi di imputazione per reati minori, secondo un rapporto della polizia di Miami-Dade.

La polizia ha riferito che Perry ha bevuto due drink mentre era su un volo Frontier e ne ha ordinato un terzo. I funzionari hanno raccontato inoltre che il giovane ha ripetutamente infastidito gli assistenti di volo e gli altri passeggeri, per poi vagare nel velivolo senza ragione per almeno un quarto d'ora e infine aggredire un uomo prendendolo a pugni in faccia. Hostess e passeggeri nelle vicinanze di Berry l'hanno immobilizzato e poi legato a un sedile con del nastr adesivo americano.

Frontier Airlines ha rilasciato una dichiarazione spiegando di aver sporto denuncia nei confronti del passeggero. Gli assistenti di volo sono stati messi in aspettativa retribuita in attesa di accertamenti. Dopo essere stato arrestato Berry è stato scarcerato con una cauzione da 1.500 dollari.