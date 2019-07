L'azienda irlandese leader nel campo dell'abbigliamento e degli accessori low cost, fondata a Dublino nel 1969, è oggi presente con ben 350 punti vendita in 11 Paesi tra America ed Europa e conta su circa 700.000 lavoratori. Qui in Italia la sua rete di negozi è distribuita tra Lombardia, Toscana e Veneto, ed è proprio in queste regioni che Primark ha dato il via ad una nuova campagna di selezione del personale. I neo assunti andranno a ricoprire sia ruoli di vendita all'interno degli store che incarichi d'ufficio.

Le posizioni aperte

Le figure ricercate attualmente sono le seguenti: Addetti alla Vendita (Arese – Brescia – Firenze – Verona). I candidati selezionati, ai quali è richiesta la predisposizione al lavoro di squadra, l'attitudine al servizio clienti e la flessibilità oraria, si occuperanno di fornire il regolare servizio di vendita, di sistemare la merce in negozio e di eseguire le operazioni di cassa; People e Culture Deputy Manager (Firenze). La risorsa, con alle spalle un'esperienza minima di 3 anni nel ruolo HR Manager, buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a lavorare su turni anche nei giorni festivi, avrà il compito di amministrare e gestire il personale, organizzare delle attività formative e far applicare nella maniera corretta la normativa del lavoro; Stage HR – People e Culture (Firenze). Il tirocinante si dedicherà alla registrazione delle presenze, ai colloqui per la selezione dei commessi ed alla gestione del database aziendale. I requisiti richiesti per candidarsi sono un laurea in materie umanistiche, giuridiche o economiche, la conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office, predisposizione all'apprendimento e disponibilità full time su turni dal lunedì al sabato per un totale di 40 ore settimanali; Manager di store per nuove aperture. La selezione è rivolta a chi ha almeno un anno di esperienza nel ruolo in aziende operanti nei settori fashion – retail o GDO, capacità di analisi dei principali KPIs commerciali e disponibilità a trasferte lavorative sul territorio nazionale. Tra le sue responsabilità rientrano la massimizzazione delle vendite, la gestione dello stock in modo da ridurre al minimo i costi, il mantenimento degli standard espositivi richiesti dalla società e l'organizzazione del team del punto vendita.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario registrare il proprio curriculum nella pagina dedicata alle Carriere di Primark. I candidati che verranno valutati positivamente saranno chiamati dall'azienda per partecipare ad un colloquio con i responsabili delle Risorse Umane.