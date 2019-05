Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi migliorano, fanno sapere da Forza Italia. L'ex presidente del Consiglio si sta riprendendo dopo l'intervento subito il 30 aprile al San Raffaele di Milano per un'occlusione intestinale. Sempre secondo esponenti del partito, Berlusconi, parlando con familiari e collaboratori, si è detto colpito per la straordinaria vicinanza che gli hanno dimostrato gli italiani, con migliaia di messaggi carichi di affetto. L'ex premier ha passato una notte tranquilla, ed è stato trasferito dalla terapia intensiva in degenza nella sua stanza.

Il presidente di Forza Italia ha chiesto subito di essere aggiornato sull'evento di presentazione dei candidati del partito alle elezioni europee, a cui non ha potuto partecipare. Berlusconi si è congratulato con Antonio Tajani, numero due di FI e capolista nella circoscrizione del Centro, per la perfetta riuscita dell'evento. Ma soprattutto il Cavaliere ha insistito per sapere quando potrà uscire dall'ospedale milanese per continuare ad essere il volto della campagna elettorale, ribadendo l'importanza dell'appuntamento di fine maggio, sia per i destini dell'Europa sia per mettere fine al malgoverno in Italia. Infatti, al momento, Berlusconi non sembra voler seguire il consiglio del suo medico, Alberto Zangrillo, che ieri, dopo aver rassicurato tutti sullo stato di salute del Cav, gli aveva suggerito di "starsene a casa". Ancora però non è chiaro quando verrà dimesso.

"Silvio Berlusconi si è ripreso, sta bene e sarà operativo quanto prima – ha annunciato Antonio Tajani a Mattino 5 – è un leone, il piccolo disturbo è stato risolto". Mentre Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, ha tranquillizzato gli elettori: "Anche se non ho ancora avuto modo di vederlo, il decorso operatorio va nel migliore dei modi e Berlusconi è già pronto a tornare in pista per queste ultime settimane di campagna elettorale". Infatti, secondo il deputato, "i medici l'hanno dovuto trattenere proprio fisicamente perché ieri voleva andare via, non siamo arrivati al wrestling, alla fine si è lasciato convincere". Continuando il suo intervento a Radio Cusano Campus, Mulè ha sottolineato: "Berlusconi è stato il più grande alibi prima per la sinistra e poi per il Movimento 5 Stelle, è servito a tutti e serve a tutti in questo Paese per la sua capacità di essere un parafulmine. Da quando non c'è più lui – ha continuato il deputato – il dibattito non è molto alto, quindi tutti aspettano il ritorno sul ring del pugile numero 1 per avere il nemico da combattere".