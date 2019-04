Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato portato questa mattina al San Raffaele per via di una colica renale acuta. Il Cavaliere è stato trasferito nella suite che di solito occupa durante i ricoveri per sottoporsi alle terapie. Ora si trova nel blocco D, dove c'è l'area solventi. All'esterno della struttura ci sono fià diversi fotografi, cameraman e giornalisti in attesa. Appena i controlli in corso saranno terminati, l'ex premier 82enne ha detto ai suoi di voler comunque essere presente alla manifestazione di FI con i candidati alle elezioni europee, prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto, a Gerno di Lesmo, vicino ad Arcore. L'appuntamento è confermato, ha fatto sapere la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini. Fonti azzurre, interpellate dall'Agi sulla salute del Cav, hanno precisato che non avrebbe "nulla di grave". Secondo le stesse fonti Berlusconi avrebbe un problema di "diverticolite".

Lo scorso 19 marzo, sempre al San Raffaele, il presidente Berlusconi aveva subito un intervento chirurgico in regime d'urgenza, in quel caso per un'ernia inguinale incarcerata. Il leader azzurro, per via della convalescenza, aveva dovuto rinunciare a partecipare ad alcuni aventi elettorali in Basilicata, per le elezioni regionali dello scorso 24 marzo (poi vinte dal candidato di centrodestra Vito Bardi). Il 14 giugno 2016 il Cavaliere è stato invece operato al cuore. L'intervento chirurgico era stato necessario per sostituire la valvola aortica, ed era andato a buon fine.