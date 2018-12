Avrebbe dovuto essere una giornata di divertimento e spensieratezza all'insegna di una grande passione, invece una battuta di caccia è finita in tragedia a Sesto Imolese. Un cacciatore di 71 anni – Matteo Calderoni di Imola – è morto dissanguato sotto gli occhi di un amico dopo essersi ferito in maniera accidentale a una gamba.

L'incidente di caccia si è verificato nella tarda mattinata di sabato, in un'area aperta all'attività venatoria accessibile da via Case nuove. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, Calderoni, in battuta di caccia insieme al cane e ad almeno un'altra persona, avrebbe perso l'equilibrio esplodendo accidentalmente un colpo con la sua doppietta; il proiettile l'ha raggiunto al ginocchio sinistro.

Immediata la reazione dell'amico che non ha atteso neanche un istante prima di dare l'allarme a un altro compagno e con quest'ultimo allertare il 118 e il 112; per Calderoni però non c'era già più nulla da fare. All'arrivo dei carabinieri il cacciatore era già morto; per i militari non ci sarebbero dubbi sulla dinamica dell'accaduto.