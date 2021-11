Tutti i migliori siti dove comprare e trovare gli sconti più convenienti per il Black Friday 2021

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca poco al Black Friday 2021: il venerdì nero dedicato allo shopping quest'anno si svolgerà venerdì 26 novembre, data che, come di consuetudine, cade il giorno dopo la Festa del Ringraziamento statunitense. Sebbene le offerte più convenienti si concentreranno proprio l'ultimo venerdì di novembre, molti siti online, ecommerce ma anche store fisici daranno il via alle promozioni fin da lunedì precedente.

Tanti i prodotti interessati dagli sconti: dagli elettrodomestici ai prodotti hi-tech, passando per l'abbigliamento e l'elettronica, basterà solamente cercare e fare attenzione che le riduzioni di prezzo siano realmente convenienti quanto sembrano.

Per uno shopping consapevole durante il Venerdì nero, è sempre consigliabile avere già un'idea dei prodotti da acquistare, magari pensando anche ai primi regali natalizi, tenere d'occhio il prezzo nei giorni precedenti o affidarsi ad un comparatore per verificare che la percentuale di sconto proposta sia realmente vantaggiosa.

In questo articolo abbiamo selezionato i migliori siti e store, sia fisici che online, su cui trovare le offerte più convenienti durante il Black Friday 2021.

Elettronica, hi fi ed elettrodomestici in sconto

Il Black Friday è sicuramente l'occasione migliore per regalarsi o regalare qualche prodotto tecnologico. Oltre ad Amazon, sarà possibile trovare le offerte più interessanti per tecnologia ed elettronica su Unieuro, Mediaworld, Euronics e Trony che offriranno riduzioni di prezzo su gran parte del loro catalogo.

Chi è in cerca di uno smartphone nuovo, oltre ai vari marketplace, potrà fare riferimento anche agli shop ufficiali dei principali marchi: anche Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei attiveranno scontistiche interessanti per i loro clienti.

Gli appassionati del mondo gaming, invece, potranno tenere d'occhio sia i siti dei principali produttori gaming, Playstation, Xbox, Nintendo, oppure affidarsi a store spacializzati come GameStop, sia per l'acquisto di nuovi videogame che per console di gioco e accessori.

Per gli elettrodomestici, invece, oltre ad Amazon, occhi puntati anche sul sito di Dyson che potrebbe proporre promozioni speciali.

Promozioni su abbigliamento e moda

Se inizialmente il Black Friday era dedicato principalmente a prodotti tecnologici, oggi anche il settore moda e abbigliamento propone offerte speciali in occasione del venerdì nero. Chi è alla ricerca di nuovi capi d'abbigliamento o di accessori potrà approfittare degli sconti di Amazon Fashion: il marchio di moda del colosso di Seattle propone riduzioni di prezzo per abbigliamento da donna, uomo e bambino oltre a scontistiche su scarpe, borse ed accessori.

In alternativa i fashion addicted potranno dedicarsi ai proprio acquisti online su marketplace di settore come Asos e Zalando che dedicheranno delle sezioni ad hoc dei propri siti alle offerte del Black Friday.

Da non dimenticare, infine, gli shop online dei principali brand di moda come Zara, H&M e Mango oltre a quelli dedicati all'abbigliamento intimo come Intimissimi, Calzedonia e Tezenis.

Sconti su prodotti di bellezza

Tra gli sconti per il Black Friday è possibile fare riferimento anche a quelli su cosmetici e prodotti di bellezza: trucchi e idee regalo per il make-up, ma anche creme e trattamenti viso, così come profumi, fragranze o prodotti per la cura dei capelli e del corpo. Tra gli store che hanno già in attivo promozioni c'è Sephora, con sconti che raggiungono il 40% per la Black Week.

Sul sito di Douglas, invece, parte la Beauty Friday Week con promozioni fino al 25% su un'ampia selezione di prodotti, che raggiunge il 30% per i possessori di Douglas Card. Per l'occasione, arrivano riduzioni di prezzo su diversi prodotti da acquistare sul sito ufficiale di Veralab, mentre Kiko lancia le special promo per il Black Friday, attraverso le quali sarà possibile acquistare tre prodotti e riceverne in omaggio altri tre.

Per prendersi cura dei propri capelli, infine, sarà possibile accedere alla sezione dedicata al Black Friday di Ghd con tantissimi sconti su spazzole, piastre e phon.

Arredamento per la casa e fai da te

Anche per quanto riguarda l'arredamento e i complementi d'arredo, per il venerdì nero dedicato allo shopping saranno attive scontistiche sul settore e anche su una serie di articoli e prodotti dedicati agli amanti del fai da te.

Anche quest'anno IKEA propone il Green Friday, allo scopo di riciclare i vecchi mobili. Portando in negozio vecchi arredi, infatti, sarà possibile usufruire di una supervalutazione fino al 50% in più.

Mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 novembre, inoltre, si potranno valutare le promozioni di Leroy Merlin per il Black Friday con una spesa minima di 100 euro. In arrivo sconti anche sul sito di Mondo Convenienza e Sklum.

Regali di Natale

Il Black Friday nasce originariamente come evento che anticipa gli sconti natalizi e, difatti, è una ghiotta occasione per anticiparsi sui regali oppure acquistare nuovi addobbi e decorazioni per Natale.

Si possono comprare in anticipo tantissimi prodotti da regalare a amici, parenti oppure a sé stessi: oltre agli store già citati, anche Pandora mette a disposizione una serie di offerte su charms, ciondoli e gioielli. Ma non solo: per i più piccoli, Lego lancia una serie di promozioni da non perdere su giocattoli.

Chi ama la lettura, invece, non potrà perdersi gli sconti su Amazon, ma anche su siti dedicati, da Ibs a Libraccio, fino al 75%.

Un'idea regalo originale per i viaggiatori la si può trovare tra le proposte sul sito Smartbox, dove acquistare diversi cofanetti regalo che promettono esperienze uniche, dal volo in mongolfiera al classico weekend fuori porta.