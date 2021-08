Tinte per barba: classifica delle migliori, come utilizzarle e guida all’acquisto Barba brizzolata e primi peli bianchi sono problemi che accomunano tantissimi uomini dopo i 30 anni. Spesso infatti la barba inizia a mostrare i primi segni di incanutimento molto prima dei capelli, con un effetto estetico non proprio piacevole. Grazie alla tinta per barba è però possibile andare a colorare la propria barba in modo da renderla molto più giovanile o semplicemente per ridarle il suo colore originale. In questa guida vedremo le migliori tinture e capiremo come tingere la barba e come scegliere un prodotto che dia un effetto naturale ed efficace.

Col passare dell'età sempre più uomini si ritrovano a fare i conti con barba brizzolata e peli bianchi e, sebbene molti la trovino affascinante, per tanti altri questo rappresenta un vero e proprio difetto estetico. La tinta per barba è un prodotto che serve proprio per coprire i peli bianchi o grigi e per far ritornare baffi, pizzetto e barba al loro colore naturale.

Molti uomini addirittura decidono di tingere la barba non per problemi di incanutimento ma semplicemente per cambiare colore passando a uno più chiaro o più scuro o, in alcuni casi, per avere un look stravagante con barbe blu, gialle o verdi.

Insomma i motivi per cui usare una tintura per barba sono tanti e in commercio esistono tanti prodotti diversi tra i quali poter scegliere. C'è inoltre da considerare che scegliere prodotti di scarsa qualità, vuol dire correre il rischio di andare incontro a problematiche come irritazioni cutanee, arrossamenti e reazioni allergiche. Abbiamo quindi deciso di selezionare quelle che secondo noi sono le migliori tinte in modo da aiutarvi nella scelta.

Le 5 migliori tinte per barba del 2021

Di seguito troverete le migliori tinte per barba del 2021. Abbiamo selezionato i seguenti prodotti tenendo in considerazione le diverse tipologie ed inserito, quindi, sia quelle permanenti che quelle semipermanenti. Ci sono, inoltre, non solo tinte per barba in gel o in crema, ma anche i mascara da barba che permettono di coprire in modo istantaneo i peli bianchi, grigi o di colorare la barba bianca o brizzolata. Scopriamo insieme qual è il prodotto più adatto alle diverse esigenze.

1. Just for Men, gel colorante permanente per barba e baffi

Migliore per effetto coprente e velocità di applicazione

La migliore tinta per barba attualmente disponibile in commercio è sicuramente il gel colorante per barba e baffi di Just for Men, un prodotto molto apprezzato dagli uomini perché economico, efficace e molto facile da utilizzare. Questa tinta per barba permette, infatti, di coprire in modo omogeneo i peli bianchi, grigi o brizzolati, non gocciola ed agisce delicatamente sulla pelle, evitando irritazioni: si tratta, quindi, di un prodotto utilizzabile anche da chi ha la pelle particolarmente sensibile. Un ulteriore punto di forza è il tempo di posa perché dopo soli 5 minuti dall'applicazione occorre semplicemente risciacquare utilizzando dell'acqua e del sapone per ottenere i risultati desiderati. Questo gel colorante può essere utilizzato anche sui baffi o sul pizzetto ed è completamente inodore. In dotazione arriva anche un comodo pennello utile per facilitare ulteriormente l'applicazione del prodotto. Le colorazioni disponibili e che più facilmente è possibile reperire in commercio sono: M-25: castano chiaro, M-35: castano medio, M-45: castano scuro e M-55: nero.

Pro: oltre ad essere economica e facile da utilizzare, questa tinta per barba si applica velocemente, è inodore e può essere utilizzata anche da chi ha la pelle delicata.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero preferito un effetto più duraturo, anche se garantito per ben 3 settimane.

2. Renée Blanche, tinta permanente per barba e baffi

La migliore Made in Italy senza ammoniaca

Per chi cerca un prodotto senza ammoniaca, suggeriamo questa tinta per barba e baffi di Renée Blanche, un marchio 100% italiano. Si tratta di un prodotto naturale che permette di coprire i peli bianchi, grigi o brizzolati in soli 5 minuti e che riesce anche a rendere la barba più morbida e luminosa. Trattandosi si una tinta per barba senza ammoniaca e con una formulazione a base di ingredienti naturali, può essere utilizzata anche dagli uomini con la pelle delicata o da tutti coloro che devono utilizzare prodotti non aggressivi, privi di sostanza chimiche, per evitare irritazioni e/o arrossamenti cutanei. In dotazione arrivano, oltre al pennello utile per l'applicazione, anche uno shampoo da barba e un balsamo da barba. Le colorazioni disponibili sono: nero, castano scuro, castano, castano chiaro, biondo scuro e biondo. Può essere utilizzata su barba, baffi e pizzetto.

Pro: prodotto economico senza ammoniaca che non causa prurito, arrossamenti e irritazioni. Risulta facile e veloce da utilizzare. Il prezzo è economico nonostante in dotazione arrivino altri prodotti per la cura della barba.

Contro: tutti gli utenti Amazon risultano soddisfatti dell'acquisto.

3. BlackBeard, gel per barba seimpermanente istantaneo

Migliore per effetto immediato

Per chi cerca una soluzione per tingere la barba in modo istantaneo, un prodotto assolutamente consigliato è questo gel di BlackBeard che, a differenza delle tinte descritte in precedenza, è un mascara per barba. Si tratta di una colorazione temporanea a lunga durata, waterproof, che dura per ben 8 ore e che può essere utilizzata dagli uomini con qualsiasi tipologia di pelle perché è priva di mercurio, di ammoniaca ed è ipoallergenica. Tra i suoi principali punti di forza, oltre all'ottima tenuta, segnaliamo anche la facilità e la rapidità di applicazione, oltre alla versatilità, perché può essere utilizzato anche per rimuovere i peli bianchi dalle sopracciglia, dalle basette, dai baffi e dal pizzetto. In commercio sono disponibili 3 diverse colorazioni: nero, castano scuro e castano chiaro/ramato. Per rimuovere questo prodotto basta semplicemente sciacquare la barba utilizzando un detergente.

Pro: prodotto versatile con un ottimo rapporto qualità/prezzo. La sua formulazione delicata lo rende delicato e non aggressivo sulla pelle.

Contro: trattandosi di un prodotto utile per piccoli ritocchi, la durata non è simile a quella garantita da una tinta da barba.

4. NaturaLab, mascara da barba semipermanente

Migliore per piccoli ritocchi

Un prodotto simile a quello appena descritto è il mascara da barba di NaturaLab, una tinta per barba semipermanente ideale per i piccoli ritocchi quotidiani. Pratico da utilizzare quotidianamente e per coprire i peli bianchi, grigi o brizzolati, questo mascara da barba è la soluzione più comoda ed economica per gli uomini che desiderano avere sempre un aspetto impeccabile, ovunque si trovino e in qualsiasi momento della giornata. Si tratta, infine, di un prodotto molto versatile: infatti , nonostante nasca come mascara per ritoccare i capelli bianchi, può essere utilizzato non solo sulla barba, con ottimi risultati, ma anche su baffi, pizzetto, sopracciglia e basette. Contiene ingredienti non nocivi e/o aggressivi per la pelle. Le colorazioni disponibili in commercio sono: 10: nero, 20: castano scuro, 22: castano, 23: castano chiaro, 33: rosso scuro e 40: biondo scuro.

Pro: è un prodotto pratico, economico, facile da applicare e molto versatile. La formulazione naturale permette di utilizzarlo anche su pelli sensibili.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno trovato la consistenza un leggermente pastosa.

5. One&Only for Men, crema colorante permanente per barba

Migliore crema colorante per barba brizzolata

La crema colorante permanente per barba di One&Only for Men è ideale per coprire la barba brizzolata. Si tratta di un prodotto che garantisce una copertura a lunga durata, ideale per tutti coloro che vogliono non solo una barba dal colore uniforme, ma anche morbida e dall'aspetto sano. La consistenza cremosa, inoltre, rende la barba lucente e la disciplina. Tra i principali punti di forza di questo prodotto segnaliamo anche la velocità e la facilità di applicazione: la crema, infatti, agisce in soli 5 minuti e può essere spalmata sulla barba attraverso il pratico pennellino ergonomico che arriva in dotazione. I colori disponibili in commercio sono il nero, il marrone chiaro e il marrone medio.

Pro: si applica velocemente, è facile da utilizzare ed assicura un elevato effetto coprente su peli bianchi, grigi e sulla barba brizzolata.

Contro: al momento non emergono particolari criticità da parte degli utenti Amazon che hanno provato questo prodotto.

Come tingere la barba

Ecco qualche consiglio pratico per tingere la barba correttamente: basta seguire questi 4 semplici step per coprire i peli bianchi e per ottenere il risultato desiderato. Vediamo come fare per dire addio alla barba bianca o brizzolata!

Fase 1: Preparazione

La prima fase è quella relativa la preparazione. Oltre alla tinta, infatti, dovremo preparare anche la nostra barba in modo che possa ricevere il colore e assorbirlo al meglio. Assicuratevi che la barba sia pulita e asciutta e, cosa importantissima, non applicate assolutamente oli o balsami prima della tinta. I peli devono essere perfettamente liberi da qualsiasi altra sostanza. In più, per evitare di macchiarvi o irritarvi il viso, utilizzate una crema idratante andando a cospargere tutte le zone vicine l'attaccatura della barba.

Per quanto riguarda la preparazione della tinta è molto importante che seguiate le istruzioni presenti nella confezione. Ogni prodotto ha delle sue proporzioni da rispettare anche se, in linea di massima, vanno mescolate all'interno della ciotola due parti uguali di tinta e di attivatore. In ogni caso seguite alla lettera ciò che il produttore della tintura vi consiglia.

Per mescolare utilizzate gli accessori presenti nella confezione fino a quando non otterrete un composto perfettamente amalgamato.

Fase 2: Applicazione

Passiamo poi all'applicazione della tinta. Generalmente nella confezione che avete acquistato è incluso un pennello o un applicatore apposito. Ciò che dovete fare è coprire tutte le zone da colorare con dei movimenti verticali e delicati. La cosa importante è assicurarsi di coprire tutta la lunghezza del pelo, soprattutto se avete delle barbe importanti. Se non prestate attenzione a questo particolare correte il rischio di avere peli di colorazioni differenti tra loro.

Durante questa fase cercate di fare quanta più attenzione possibile a non applicare il prodotto sulla pelle. Come detto infatti alcune sostanze possono facilmente irritare la pelle del viso sulla quale non sono presenti peli.

Un suggerimento: se il prodotto che avete scelto non include il pennello potete utilizzare anche uno spazzolino da denti a patto che sia pulito e che agiate in modo delicato vista la rigidità delle setole.

Fase 3: Attesa

Dopo aver applicato il composto c'è la fase di attesa la quale, come detto, può variare da prodotto a prodotto. Ci sono tinte che prevedono soli 5 minuti di attesa e altre invece per le quali ce ne vogliono anche 20. La cosa importante anche in questo caso è rispettare le indicazioni fornite dal produttore in quanto vi garantiscono che il colore penetri in profondità e abbia l'effetto desiderato anche in termini estetici.

Il consiglio che vi diamo è chiaramente quello di non aspettare mai più del dovuto sperando di ottenere un colore più vivo. Se lasciate la tinta per troppo tempo potreste ottenere un colore eccessivamente scuro e non in linea con quello dei vostri capelli e sopracciglia.

Fase 4: Risciacquo

L'ultima fase è quella del risciacquo. Dopo aver lasciato agire la tinta per il giusto minutaggio potete risciacquarvi abbondantemente il viso con dell'acqua tiepida. Alcuni marchi consigliano di utilizzare anche un apposito shampoo per barba ma vi invitiamo a fare attenzione al prodotto che scegliete. Il rischio infatti è che uno shampoo troppo aggressivo possa andare a intaccare il colore rovinando il risultato.

In fase di risciacquo comunque assicuratevi che tutti gli eventuali residui siano rimossi nella giusta maniera in modo da avere una barba pulita e, finalmente, colorata.

Come scegliere una tinta per barba

Se avete deciso di tingere la barba, affinché il risultato sia naturale, è importante scegliere il prodotto giusto, quello che si adatta meglio a voi. Se scegliete il prodotto sbagliato il rischio è di ottenere effetti poco naturali ed esteticamente sgradevoli, o addirittura di provocare dei veri e propri danni alla barba.

Vediamo insieme come scegliere la tinta più adatta a voi.

Colore

La prima cosa da valutare quando si sceglie una tintura per barba è proprio il colore in modo da avere un risultato naturale. L'errore principalmente commesso dalla maggior parte degli uomini che si tingono la barba è quello di optare per un colore eccessivamente scuro convinti così di ottenere una barba dall'aspetto più folto e compatto.

Per scegliere la giusta colorazione tenete sempre conto del colore dei vostri capelli e sopracciglia e cercate sempre una tonalità leggermente più chiara. Generalmente infatti il colore della barba è leggermente più chiaro rispetto a quello dei capelli. In più, il consiglio è quello di andare per step colorando in maniera graduale la vostra barba. Se ad esempio cercate una tinta per barba grigia non è consigliabile passare immediatamente ad una colorazione completa e scura che copra tutti i peli brizzolati in quanto risulterebbe innaturale.

Ingredienti

Gli ingredienti contenuti nella tinta possono influire in maniera importante non solo sul risultato finale ma anche su eventuali effetti indesiderati provocati dalla sostanza. In genere in commercio è possibile trovare due tipologie differenti.

Tinte a base di ammoniaca

Tinte naturali

Le prime sfruttano una componente chimica come l'ammoniaca e sono particolarmente indicate per schiarire la barba o comunque per colorazioni meno scure. Le seconde sono invece completamente naturali e sono ideali per soggetti allergici o particolarmente sensibili. A tal proposito è importante specificare che le tinte con ammoniaca nei soggetti predisposti potrebbero provocare rossore, infiammazione della pelle o reazioni allergiche ma, per avere la certezza di poter utilizzare un prodotto, è sempre consigliato farsi guidare da un esperto attraverso apposite analisi e controlli.

Tipologia e consistenza

Non tutte le tinte per barba sono uguali e scorrendo la lista ve ne sarete sicuramente accorti. Queste infatti possono variare tra di loro anche in base alla consistenza. Esistono ad esempio dei veri e propri gel coloranti per la barba con una consistenza molto fluida e una presa migliore.

In alternativa esistono anche i mascara per barba, facilmente applicabili tramite un pennellino e offrono una copertura temporanea ogni volta che occorre.

Tinte permanenti o semi-permanenti

Un'altra cosa da valutare quando si sceglie una tinta è capire se si desidera un prodotto permanente o semipermanente. La principale differenza tra queste due tipologie sta tutta nella durata del risultato nel tempo.

Le tinte permanenti sono naturalmente quelle che durano per più tempo. Il colore, infatti, una volta applicato sulla barba, può durare anche mesi prima di essere nuovamente sostituito da quello originale. Prima di applicare un prodotto di questo tipo è fondamentale essere completamente sicuri del colore e, soprattutto, aver avuto già qualche esperienza con prodotti di questo genere. Questo perché una volta applicato il colore non si potrà più tornare indietro.

Le tinte semi-permanenti sono invece prodotti con una durata molto inferiore, pari a circa un paio di settimane. Queste sono ideali per chi è alle prime armi.

Tempi di applicazione

Come abbiamo visto i tempi di applicazione sono un aspetto fondamentale per questi prodotti. Generalmente le migliori tinte hanno tempi di applicazione molto brevi ma che sono necessari affinché il colore possa agire in maniera efficace sui peli. La cosa importante da ricordare è di rispettare queste tempistiche per evitare di trovarsi con colori troppo scuri o completamente diversi rispetto a quelli indicati magari sulla confezione.

Kit in dotazione

Molto spesso le tinte vengono vendute insieme a veri e propri kit per la colorazione della barba. Come abbiamo potuto vedere ci sono confezioni che includono numerosi accessori come la ciotola per la preparazione del colore, il pennello per applicarlo, il pettine per sciogliere i nodi della barba e così via. Di sicuro la presenza di questi accessori rappresenta un plus importante in quanto vi permette di avere a disposizione già tutto l'occorrente per preparare e utilizzare la vostra tinta.

Marca e prezzo

La marca di tinta per barba può fare davvero la differenza. In generale per qualsiasi sostanza che vada applicata sulla propria pelle e sul proprio corpo è importante selezionare solo prodotti di marchi affidabili per evitare spiacevoli inconvenienti. La due migliori marche in questo campo sono senza dubbio Just for Men e Renée Blanche seguite da NaturLab, particolarmente specializzata su prodotti a base naturale.

Infine conta anche il prezzo della tinta che andrete ad acquistare. Come abbiamo visto si tratta di prodotti non particolarmente costosi ma con prezzi decisamente abbordabili. In linea di massima una buona tinta per barba ha un prezzo intorno ai €10 con piccole variazioni in positivo o in negativo.